Dans la lignée de son fonds de Private Equity secondaire destiné aux investisseurs institutionnels, ODDO BHF Private Equity prévoit de lancer en septembre 2018* un FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque) fiscal offrant la même stratégie d’investissement et commercialisé auprès de clients particuliers français.

Le Private Equity secondaire consiste à acheter des portefeuilles de participations ou parts de fonds d’investissement auprès d’investisseurs souhaitant céder leurs engagements avant leur terme.

Le marché secondaire du Private Equity permet de construire un portefeuille diversifié, de bénéficier d’une décote à l’achat, d’avoir une bonne visibilité sur des opérations déjà investies et de disposer d’actifs de qualité avec une maturité réduite et des niveaux de rendement attractifs.

Toutefois, le fonds présente un risque de perte en capital et l’investissement est bloqué en principe pour une période de 8 ans.

Les actifs en portefeuille seront majoritairement composés de titres de PME et ETI non cotés, matures, en croissance et présents dans les secteurs de l’industrie et des services.