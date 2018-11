Ces engagements proviennent essentiellement de clients institutionnels français et allemands. En tant qu’investisseur de référence, le Groupe ODDO BHF a réalisé un investissement significatif dans le fonds.

Nicolas Chaput, Président de ODDO BHF Private Equity, déclare : « Nous sommes fiers de recevoir un soutien aussi important de la part de nos partenaires historiques ainsi que des nouveaux investisseurs qui considèrent le marché secondaire de private equity comme une opportunité d’investissement solide, au vu des conditions de marché actuelles. Ce premier closing, qui survient moins de quatre mois après le lancement de cette stratégie, témoigne de la reconnaissance de la qualité et de la longue expérience de l’équipe Private Equity, dirigée par Gilles Michat, Jérôme Marie et Ferdinand Dalhuisen. »

Le fonds ODDO BHF Secondaries Fund investit dans les marchés secondaires européens et nord-américains en privilégiant les transactions de petites et moyennes capitalisations allant de 5 à 50 millions d’euros.

Ce fonds est spécialisé dans des actifs arrivés à maturité, qui sont essentiellement générateurs de cash-flow, leaders sur leur marché et qui démontrent un engagement fort des équipes dirigeantes.

Selon Gilles Michat, Directeur général de ODDO BHF Private Equity : « L’approche de niche qui fait la spécificité du fonds est fondée à la fois sur notre capacité à négocier des conditions intéressantes à l’entrée et d’acquérir des actifs qui présentent un fort potentiel de création de valeur. Le fait de se concentrer sur des opérations plus modestes nous permet d’investir dans un segment sain, où la concurrence reste limitée et offre des points d’accès intéressants sur le marché du capital-investissement. »

Le fonds capitalisera sur les compétences de l’équipe et ses capacités de sourcing étendues en Europe et Amérique du nord, résultant de dix-huit ans d’expérience en investissement. Le fonds est actuellement en train de réaliser ses deux premiers investissements dans des actifs européens et américains.

Le second closing devrait avoir lieu au premier trimestre 2019, avec le soutien d’autres institutions, sociétés, entreprises familiales et clients privés français, allemands et européens. Le fonds cible un montant de 300 M€, parallèlement au premier closing d’un fonds secondaire destiné aux particuliers qui devrait avoir lieu en décembre 2018.