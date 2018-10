Le fonds permet aux investisseurs d’accéder à un portefeuille global diversifié au niveau mondial, composé d’obligations d’entreprises à maturité courte [1]. Partant d’une allocation pondérée par le PIB, le fonds investit dans les trois principales régions : Les Amériques, l’Europe et l’Asie. De plus, une allocation flexible entre les différents pays et régions devrait permettre de générer du rendement supplémentaire.

Dans l’environnement de taux bas actuel, les obligations d’entreprises à échéance courte présentent un profil risque/rendement potentiellement attractif.

Dans la mesure où le risque de défaut diminue au fil du temps, les stratégies qui misent sur les titres à court terme ont un taux de défaut plus faible tandis que les rendements restent à des niveaux jugés attractifs.

En outre, ces titres présentent une sensibilité moindre aux variations de taux d’intérêt et des spreads.

Le fonds ODDO BHF Global Credit Short Duration est géré à Düsseldorf par Alexis Renault, responsable global de la Gestion High Yield chez ODDO BHF AM GmbH. Monsieur Renault est secondé par Janis Heck et Ivan Romanenko ainsi qu’une équipe de 13 gérants de portefeuille et analystes. Le fonds investit essentiellement principalement dans des obligations spéculatives à haut rendement au minimum notées B3 ou B- mais peut augmenter la part des crédits investment grade jusqu’à 100 % en fonction du cycle du crédit. Depuis le lancement de la première stratégie haut rendement en 2000, l’équipe n’a pas connu un seul défaut de paiement en portefeuille. « La raison de ce succès repose sur une analyse fondamentale approfondie des émetteurs par notre équipe de spécialistes », explique Alexis Renault. « Cela permet non seulement de minimiser le risque de défaut, mais également d’identifier des points d’entrée attrayants à l’achat ». L’équipe d’Alexis Renault gère un encours de 2,5 milliards d’euros sur les stratégies crédit à maturités courtes.

Le fonds ODDO BHF Global Credit Short Duration a été autorisé à la distribution en Allemagne, Autriche, France et Espagne. Il propose des catégories de parts de capitalisation et de distribution à l’attention d’investisseurs privés et institutionnels.