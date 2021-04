OCUS a développé une plateforme solide, articulée autour d’une API, enrichie de fonctionnalités de machine learning et de reconnaissance d’image, permettant de fournir des images optimisées qui automatisent, simplifient et fluidifient les opérations de leurs clients. L’ensemble permet de produire des images intelligentes en quelques jours, voire heures. En outre, grâce à une communauté mondiale de 30,000 créateurs d’images en photographie, vidéo et prise de vue en drones, OCUS peut accompagner ses clients en Europe, Asie et sur le continent américain.

Le besoin en images est une fonction exponentielle de la croissance d’internet. Les marques et les acteurs du e-commerce ont besoin de produire d’importants volumes d’images, qui soient à la fois de haute qualité et optimisées pour leurs performances. Le contenu visuel joue un rôle stratégique pour augmenter l’engagement et offrir du choix, conduisant à des niveaux de satisfaction, de loyauté envers les marques, et de ventes, plus élevés. Sur les marchés en ligne, les images seules ne suffisent pas : une analyse stratégique des données est indispensable pour obtenir des résultats.

"En tant que partenaires de long terme pour OCUS, nous sommes ravis de les accompagner dans cette phase importante de leur développement, en soutenant leur croissance internationale et en contribuant à l’émergence d’un champion global qui dessine une catégorie entièrement nouvelle." commentent Geoffroy Bragadir et Thomas Marsal de Ring Capital.

Dans un contexte où la COVID accélère la numérisation des marchés mondiaux, OCUS est aujourd’hui leader dans l’industrie de la FoodTech/Delivery, et constate des accélérations dans celles des places de marché de eCommerce, de l’immobilier, du voyage, du tourisme et de l’hôtellerie. Privilégiant les clients grandes entreprises, OCUS est le partenaire technologique international d’UberEats, de Radisson, Grubhub, Hilton et Foodpanda, produisant les images les plus engageantes pour leur marque.

"OCUS est enthousiaste qu’Expon et A/O PropTech rejoignent le board, rejoignant Ring Capital et nos investisseurs historiques Sofiouest, Evolem et Anaxago" commente Thibaud Lemonnier, cofondateur et CEO d’OCUS. "Leur confiance et soutien envers OCUS nous permettent de continuer à construire le futur de l’image et réaliser notre vision à long terme."

"Nous sommes ravis d’entrer en partenariat avec OCUS et sommes impressionnés par leur plateforme, leader du contenu visuel à destination des grandes entreprises, qui remporte aujourd’hui des succès auprès des clients de la FoodTech et de l’Hôtellerie. Nous sommes convaincus qu’OCUS a la puissance technologique de se développer à grande échelle et de fournir de nombreuses autres industries en contenus visuels de pointe."

Pour cette opération, OCUS a été accompagné par EKA partners, Orrick et Velvet Avocats.