Nuveen, l’un des principaux gestionnaires d’investissement au monde avec plus de 1 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a fait l’acquisition de Glennmont Partners, l’un des plus grands gestionnaires de fonds dans le secteur des énergies renouvelables en Europe, afin de répondre à une demande mondiale croissante, en faveur d’investissements à la fois respectueux de l’environnement et constituant une source alternative de rendements attractifs.

Cette acquisition renforce la plateforme d’investissement dédiée aux infrastructures privées de Nuveen, totalisant déjà près de 3,7 milliards de dollars dans les secteurs des énergies renouvelables, du numérique, des télécommunications, des transports et des équipements de service public dans le monde entier et qui a fourni d’excellents rendements, depuis plus de 10 ans, pour l’entreprise et sa société mère, TIAA.

« Glennmont a fait ses preuves en matière de performance de ses investissements, choisis dans l’un des secteurs d’infrastructures les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide. », a ainsi déclaré le PDG de Nuveen, Jose Minaya. « L’équipe de Glennmont partage également nos valeurs et notre engagement indéfectible à aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs à long terme. »

Glennmont se concentre particulièrement sur les infrastructures d’énergie propre. Depuis sa création en 2008 par Joost Bergsma, Francesco Cacciabue, Peter Dickson et Scott Lawrence, la société a fourni des rendements attractifs, avec des risques bien gérés, à de nombreux investisseurs institutionnels internationaux, notamment des fonds de pension, des assureurs, des banques et des gestionnaires de fortune et d’actifs dans toute l’Europe. En 2019, Glennmont a réussi à lever plus d’un milliard de dollars pour son troisième fonds privé, le plus gros montant jamais levé pour un fonds dédié à l’énergie propre à l’échelle européenne à l’époque. Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) jouent aussi un rôle fondamental dans le processus d’investissement de Glennmont, rapprochant ainsi encore davantage la société des principes d’investissement responsable défendus par Nuveen depuis 50 ans.

« Mes cofondateurs et moi-même sommes ravis de conclure cet accord avec Nuveen. Il nous permet en effet de poursuivre notre croissance et d’offrir aux investisseurs de solides performances, basées sur des actifs situés dans de nouvelles zones géographiques aux États-Unis et en Asie, tout en maintenant notre focus sur les investissements en Europe, qui reste un marché prioritaire pour nous. » déclare Joost Bergsma, associé-gérant et PDG de Glennmont Partners. « Cette acquisition permet également à Glennmont de mieux soutenir le programme mondial de décarbonisation de l’économie et de contribuer à la transition vers les énergies propres. »

La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre 2021, sous réserve de l’accord des autorités financières, et verra Nuveen prendre une participation de 100 % dans Glennmont pour un montant non divulgué.

Glennmont constituera le centre d’investissement de Nuveen pour les infrastructures d’énergie propre et sera intégré dans la plateforme Real Assets de Nuveen, qui sert également TIAA, tout en conservant son processus d’investissement indépendant et éprouvé.

L’acquisition vise à accélérer la croissance de Glennmont en 2021, grâce à une série de nouveaux produits soutenus par les investissements de Nuveen et de TIAA qui cibleront des opportunités d’investissement sur les marchés européens, américains et asiatiques dans le domaine des actions et du crédit. Ces investissements viendront s’ajouter aux 160 milliards de dollars d’actifs dans le monde actuellement gérés par Nuveen Real Assets, dans les secteurs immobilier, agricole, forestier, ainsi que dans le domaine des infrastructures, de l’agroalimentaire et des matières premières. La plateforme est fondée sur une philosophie d’investissement durable et à long terme visant à offrir aux investisseurs un accès à des stratégies axées sur des investissements alternatifs surperformant le marché, déployées dans une optique d’investissement responsable.

Nuveen sert environ 400 clients institutionnels de toutes sortes dans la région EMEA, dont des fonds de pension, des compagnies d’assurance, des fonds souverains, des banques et des family offices. La société propose à ses investisseurs un large éventail de comptes séparés, de fonds communs de placement et d’OPCVM, dans un grand nombre de stratégies alternatives liquides et non liquides, y compris les actions traditionnelles, les titres à revenu fixe et les capitaux privés, ainsi que l’immobilier.