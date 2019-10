Dénommé Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income depuis le 30 septembre 2019, le fonds investit sur les marchés obligataires mondiaux. Les placements non libellés en euros seront systématiquement couverts en euro, d’où la présence de la mention « Euro » dans le libellé du fonds.

Co-géré par Guillaume Rigeade et Eliezer Ben Zimra, qui ont rejoint Carmignac le 9 juillet 2019, ce fonds est le deuxième plus important de la gamme obligataire de Carmignac, avec un encours sous gestion de 895 millions d’euros à fin septembre 2019. Ces deux gérants affichent de solides compétences et une grande expérience en matière d’allocation d’actifs obligataires. Leur approche d’investissement top-down et bottom-up est parfaitement adaptée à la philosophie d’investissement de l’équipe Fixed Income de Carmignac, qui compte désormais 13 collaborateurs sous la responsabilité de Rose Ouahba.

Comme l’explique Guillaume Rigeade, co-gérant de Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income : « Nous voulons saisir les opportunités obligataires qui se présentent à travers le monde, tout en couvrant le risque de change sur nos investissements étrangers. Notre processus d’investissement reposera donc sur nos trois piliers historiques : allocation entre les différents segments du marché obligataire, gestion active et flexible de la duration modifiée et choix des obligations au travers d’une sélection rigoureuse des émetteurs, des émissions et des instruments ».

Eliezer Ben Zimra, co-gérant du fonds, ajoute : « Notre démarche s’inscrit pleinement dans l’ADN de Carmignac. À l’instar des autres gérants de la société, nous poursuivons systématiquement une stratégie "non benchmarkée" visant à réaliser des performances corrigées du risque à moyen et long terme pour nos clients tout en maintenant notre volatilité en ligne avec celle du marché ».

Le fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income fait partie de notre gamme de fonds Unconstrained (sans contraintes) mondiaux, souples et « non benchmarkés ». Cette approche, qui figure au cœur du style de gestion de Carmignac depuis 30 ans, permet aux gérants de privilégier une classe d’actifs plutôt qu’une autre si nécessaire. Suite à ce changement de stratégie, l’indicateur synthétique de risque et de performance (SRRI) du fonds passe de 2 à 3, ce qui le place entre Carmignac Sécurité (un fonds obligataire européen à faible duration) affichant un indicateur SRRI de 2 et Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond (un fonds obligataire international avec une fourchette de duration plus large), qui présente un SRRI de 4.

Le fonds utilise comme indicateur de référence un indice obligataire international, l’indice ICE BofAML Euro Broad Market, calculé coupons réinvestis. Les modifications apportées visent à renforcer le profil risque/rendement du fonds, avec une durée minimale de placement recommandée de 3 ans, contre 2 ans auparavant.

Caractéristiques du fonds Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income – A EUR Acc share class

Statut juridique : Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Carmignac Portfolio

ISIN : LU0336084032

Date de première VL : 14/12/2007

Devise : EUR

Fréquence de valorisation : quotidienne

Catégorie Morningstar : EUR Cautious Allocation - Global

Objectif d’investissement : Le Fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur 3 ans

Indicateur de référence : ICE BofA ML Euro Broad Market, calculé coupons réinvestis

Risques principaux :

Crédit : Le risque de crédit correspond au risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.

Taux d’intérêt : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d’intérêt.

Risque de change : Le risque de change est lié à l’exposition, via les investissements directs ou l’utilisation d’instruments financiers à terme, à une devise autre que celle de valorisation du Fonds.

Action : Les variations du prix des actions dont l’amplitude dépend de facteurs économiques externes, du volume de titres échangés et du niveau de capitalisation de la société peuvent impacter la performance du Fonds.

Le Fonds présente un risque de perte en capital.

Garantie du capital : non

Horizon d’investissement minimum recommandé : 3 ans

Frais :

A EUR Acc

Droits d’entrée maximum acquis aux distributeurs : 1%

Frais de sortie : 0%

Frais de gestion fixes : 1%

Frais de gestion variables : 10,00% de la surperformance du Fonds par rapport à son indicateur de référence en cas de performance positive.