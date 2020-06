En cohérence avec sa charte de pilotage, l’Etablissement a pu revaloriser les droits des bénéficiaires à hauteur de 1,1 % au 1er janvier 2020, soit à un niveau plus élevé que l’inflation. Cela a été rendu possible par la robustesse financière du RAFP, dont le taux de couverture économique des engagements s’établit à 124 % après revalorisation du point.

Depuis sa création, la performance annuelle moyenne, mesurée par le taux de rendement interne des investissements, a quant à elle atteint 5,7 %, démontrant ainsi la pertinence des choix d’allocation d’actifs.

La diversification du portefeuille de l’ERAFP a été poursuivie en 2019, prenant mieux en compte son caractère d’investisseur de long terme. À la fin de l’année, le montant des actifs détenus en portefeuille s’élevait à 34,9 Md€ en valeur boursière, dont 12,4 Md€ dédiés au financement de l’économie française.

L’année 2019 a aussi été pour l’ERAFP l’occasion d’approfondir sa politique ISR, notamment par son désengagement du charbon et de l’industrie du tabac, en s’inscrivant dans une démarche d’amélioration continue en la matière, particulièrement par la présentation, pour la première fois, de sa démarche climat selon les axes du Groupe de travail sur la transparence financière sur le climat du G20.

Dans son rapport 2019, l’Etablissement présente ainsi une analyse des risques de transition et des risques physiques de son portefeuille, intégre les émissions indirectes (scope 3) dans le calcul de son intensité carbone et le suivi de cet indicateur au cours du temps et publie un indicateur de température de son portefeuille souverain et entreprises cotées.

Les versions « essentielle » et « intégrale » de ce rapport sont disponibles dès à présent en ligne sur la page dédiée http://rafp-ra2019.fr/ ou sur le site internet du RAFP.