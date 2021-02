Not So Dark, startup de la foodtech créée en 2020 par le serial entrepreneur Clément Benoit (fondateur de Stuart) et Alexandre Haggai, soutenue par Oscar Salazar (co-fondateur d’Uber) investisseur historique, annonce ce jour une levée de fonds record en Serie A de 20 millions d’euros, moins d’un an après sa création. Ce tour de table, piloté par le fonds d’investissement Kharis Capital, spécialiste du food et de la technologie, va permettre à la startup d’accélérer son développement européen en ouvrant 30 nouvelles DarkKitchen en 2021.

Une croissance fulgurante boostée par le contexte sanitaire actuel

Les mesures de confinement gouvernementales ont drastiquement accéléré l’essor d’un nouveau marché : les DarkKitchen, ces nouvelles cuisines spécialement créées pour la livraison. Ainsi, en moins d’une année, Not So Dark a déjà ouvert 9 kitchens à Paris, Nice, Bordeaux et Barcelone. La startup, dont le concept emploie d’ores et déjà plus de 150 personnes pour un chiffre d’affaires mensuel d’un million d’euros, affirme une croissance de plus 30% par mois. Avec cette première levée de fonds, Not So Dark a un objectif de croissance rapide en 2021 avec la création de 30 kitchens à l’international et 20 nouvelles marques virtuelles. La startup ambitionne ainsi de développer l’employabilité d’un secteur en crise, avec le recrutement de 1 000 collaborateurs en Europe cette année.

Des marques virtuelles pensées et adaptées pour la livraison a domicile

Les sept marques virtuelles créées par NSD ont été spécialement conçues pour offrir une expérience unique. ComoKitchen, Gaïa, JFK, Recoleta, Maison dumplings, 6AM et Torpedo sont rapidement devenus des incontournables et figurent déjà dans le top des ventes des plateformes de Deliveroo et Uber Eats. La startup ne lésine pas sur les moyens et n’hésite pas à recruter les meilleurs chefs aux quatre coins du monde pour élaborer les menus de chacune de ses marques. Marketing, packaging, pricing, rien n’est laissé au hasard ! Une fois la marque élaborée et prête à être lancée, l’entreprise organise des focus groups afin de tester la validité de la marque sur le public cible.

La technologie comme levier de croissance

Grâce à la technologie et le système de machine learning développée par la startup, cette dernière arrive à prédire la demande permettant ainsi de réduire les délais de préparation, d’optimiser les coûts de personnel et de limiter les pertes. Son système permet aussi d’identifier les tendances de livraison et d’adapter le produit de manière réactive pour rester toujours plus attractif.

Un concept destiné à la franchise

Enfin, Not So Dark envisage de proposer le premier concept de franchise virtuelle clé en main. Innovant, facile à dupliquer et beaucoup plus abordable que le modèle de franchise traditionnelle, NSD affirme que son système de franchise ne comporte aucun risque et assure un retour sur investissement extrêmement rapide.

Clément Benoit, co-fondateur de Not So Dark : "Il n’y a rien de sombre dans nos cuisines. Nous accompagnons la croissance des plateformes de livraison.Notre modèle rentable se base sur la technologie qui permet de créer des marques en ligne qui répondent aux nouveaux besoins des consommateurs en termes de conception et de réalisation de plats de qualité, adaptés à la livraison rapide. L’expérience que nous avons acquise avec Stuart nous a permis de nous développer très rapidement. A travers cette levée de fonds avec Kharis Capital, nous ambitionnons de devenir le leader du secteur en Europe."

Daniel Grossmann, managingpartner de Kharis Capital : "Au cœur de notre expertise en restauration, technologie et création de marques, les DarkKitchen sont en plein essor. En une année d’existence, Not So Dark s’est déjà imposée comme une figure majeure du secteur. Nous sommes heureux d’accompagner les fondateurs de cette pépite française dans cette nouvelle étape de leur croissance vers le leadership européen."

Oscar Salazar, co-fondateur d’Uber : "Not So Dark est une entreprise technologique ambitieuse et déjà bien installée sur le marché grâce à la vision et l’énergie de ses fondateurs, Alexandre Haggai et Clément Benoît, déjà créateur d’entreprises à succès comme Stuart."