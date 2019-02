Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats d’affaires international, a conseillé Crédit Industriel et Commercial (CIC) et BNP Paribas à l’occasion du financement à hauteur de 70,5 millions de livres sterling du nouveau navire de support de plongée m.v. « Deep Discoverer » pour Technip UK Limited (Technip). Le navire a été acquis par une filiale de CIC et le financement réalisé sous forme d’un crédit-bail au terme duquel le navire a été pris en location par Technip.

L’équipe spécialisée en droit bancaire et financement de Norton Rose Fulbright à Paris a conseillé CIC en qualité d’arrangeur ainsi que CIC et BNP Paribas en qualité de prêteurs pour la mise en place de ce financement par voie de crédit-bail français.

L’équipe en charge de conseiller CIC et BNP Paribas était dirigée par Christine Ezcutari, responsable du département bancaire et financement de Norton Rose Fulbright à Paris assistée d’Alexandre Roth, of counsel, ainsi que d’Alexis Babin de Lignac, Ayaka Millet et Constance Ollat.

Tecnhip était conseillé par le cabinet Watson Farley & Williams à Paris et Londres pour les aspects de financement de la transaction. L’équipe était dirigée par Alexia Russell et Laurence Martinez-Bellet, associées, accompagnées par Romain Girtanner et Richard Stephens, associés, et des collaborateurs Christophe Garcia, Natasha Seel, Konstantina Kyprianidou, Sophie Morin, Anis Mezni et Nicolas Bourdon.