Exposé aux actions, le fonds Nordea 1 - European Stars Equity Fund est un portefeuille d’investissement « long only », basé sur un processus de sélection de titres « bottom-up ». Le fonds investit dans des sociétés de moyenne et grande capitalisation sur le marché européen des actions, dans le but de constituer un portefeuille de forte conviction (40-60 titres).

L’objectif du fonds est de générer un rendement excédentaire de 2,5% par an (hors frais), par rapport au MSCI Europe sur un cycle d’investissement complet. [1]

Le fonds a été lancé le 14 novembre 2017.

Cette fusion de fonds s’appuie sur le succès de la gamme de fonds ESG « STARS » de Nordea AM et souligne l’engagement de la société de gestion en faveur de l’investissement responsable. "La fusion reflète notre volonté d’être un leader en matière d’ESG et d’investissement durable. Notre ambition est d’offrir une gamme élargie de stratégies qui intègrent réellement l’ESG dans leur processus d’investissement", déclare Eric Pedersen, Responsable de l’équipe Investissement Responsable de NAM.

La gamme de fonds « STARS » est à l’avant-garde de l’offre ESG de NAM : ces fonds visent tous à battre leur indice de référence, à investir dans des entreprises qui répondent aux standards ESG de Nordea et à créer un impact durable grâce à une participation active. Les fonds « STARS » incarnent l’approche d’intégration ESG distinctive de NAM, soutenue par une équipe d’investissement responsable reconnue et récompensés par plusieurs prix.

L’engagement en faveur des questions ESG n’est pas nouveau et est profondément ancré dans l’ADN nordique de NAM et dans sa culture d’entreprise, sa philosophie et son modèle commercial. Alors qu’aujourd’hui, près d’un tiers des actifs de NAM sont gérés dans des stratégies ESG, l’équipe continue d’élargir son offre en matière d’ESG : inaugurée en 2011, la gamme de fonds « STARS » comprend désormais 16 stratégies d’investissement, en actions et en obligations.