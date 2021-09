NAM a pris la décision stratégique d’établir son premier centre ESG en dehors de son siège nordique, à Singapour. Ce hub permettra à NAM de se rapprocher des clients de la région Asie-Pacifique et de mieux comprendre comment les entreprises adoptent le développement durable dans la région.

« NAM est heureux d’établir un hub ESG à Singapour, ce qui nous permettra d’améliorer notre service local, nos capacités ESG, notre plateforme d’investissements et notre portée de distribution dans la région. Les problématiques de durabilité ont suscité un intérêt significatif en Asie ces dernières années, et les investisseurs demandent de plus en plus de solutions ESG. Le moment est venu de répondre à cette demande », déclare Nils Bolmstrand, CEO de Nordea Asset Management.

Singapour est un choix attrayant pour le premier centre ESG en dehors des pays nordiques de NAM : son environnement d’investissement stable et l’engagement du gouvernement à s’attaquer aux problèmes des émissions de carbone et à adopter les doctrines de la finance durable en sont les principales raisons. Le plan d’action pour la finance verte (Green Finance Action Plan) de Singapour, lancé en 2019, marque une étape importante dans la transition du pays vers un avenir durable.

Le nouveau hub ESG de NAM complétera son bureau de distribution local de Singapour, établi en 2013, et sera entièrement intégré à ces boutiques d’investissements internes axées sur l’ESG, ainsi qu’à son équipe d’investissements responsables primée. Le plan est de commencer à mettre en œuvre le hub dans la dernière partie de 2021.