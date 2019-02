Nordea 1 - Emerging Stars Bond Fund offre aux investisseurs une opportunité unique de se positionner sur les marchés obligataires émergents tout en intégrant des critères ESG. « Compte tenu de l’importance économique grandissante des marchés émergents, les obligations de cet univers vont probablement continuer à délivrer des rendements ajustés au risque attrayants à moyen et long termes » déclare Thede Rüst, Responsable de l’équipe Dette Marchés Émergents de Nordea et gérant du fonds. « En plus d’un profil rendement-risque robuste et des valorisations attrayantes des marchés obligataires émergents, le fonds bénéficie d’un modèle propriétaire ESG qui va au-delà de la simple adhésion à une liste d’exclusion ».

Les membres de l’équipe de gestion participent à des groupes de travail internationaux et des forums collaboratifs dans le but d’inciter les émetteurs souverains et les aider à définir leurs enjeux ESG.

L’équipe de gestion travaille en étroite collaboration avec l’équipe Investissement Responsable de NAM, qui s’est vu décerner de multiples récompenses. « Au même titre que pour les actions, l’intégration de critères ESG est un facteur important dans l’univers des marchés obligataires émergents » explique Marjo Koivisto, co-Directeur de l’équipe Investissement Responsable chez NAM. « Ce fonds est conçu pour surperformer le benchmark et délivrer des rendements durables, en offrant un profil ESG sensiblement amélioré en comparaison à l’ensemble du marché ».