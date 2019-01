AUDIS (Automatique Distribution), l’un des leaders français de la boisson chaude en gobelets pré-dosés, change de mains : créée en 1993 par Pascal et Christine Thierry, et basée à Dieppe (Seine Maritime), la société vient d’être reprise par la famille Boddaert, père et fils, dotée d’une solide expérience dans l’agroalimentaire. Cette opération a fait l’objet d’un accompagnement de Nord Croissance (Groupe IRD) en conseil stratégique et via un apport financier de 800 K€.

Audis, entreprise de référence sur le marché de la boisson chaude

Audis propose un large choix de boissons en Résultat de recherche d’images pour "le marché du gobelet pré dosé audis"poudre de qualité sélectionnées parmi les plus grandes marques : Nescafé, Ristretto, Van Houten, Caprimo, Lipton, Knorr, Maggi…

L’offre d’Audis est destinée aux marchés des distributeurs automatiques, de la GMS, des acteurs de la restauration à emporter, et des compagnies aériennes (catering aérien).

Pour compléter son offre, Audis conçoit et fait fabriquer des présentoirs et des distributeurs automatiques « nouvelle génération », moins sujets aux pannes et plus simples à entretenir que les distributeurs automatiques traditionnels.

Audis emploie actuellement 23 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 11 M€. Son marché, porté par la tendance des « coffees » depuis les années 2000, est en croissance à l’international.

Après un parcours de 35 ans au sein de grands groupes de l’agroalimentaire, Bertrand Boddaert et ses deux fils Rémi et Cyril, également experts du secteur, ont choisi de reprendre la société AUDIS et de se faire accompagner par le Groupe IRD dans cette opération : « Professionnels expérimentés du marché de l’agroalimentaire, nous nous sommes positionnés en repreneurs de l’entreprise Audis, belle PME qui a su placer l’innovation au cœur de sa stratégie. Elle a su résister à la vague des doses en capsules, et prendre le virage de l’éco-conception. Avec l’essor de la consommation nomade et du trafic aérien, Audis a de belles perspectives de développement. Les boissons gourmandes ont le vent en poupe. Grâce à l’appui de Nord Croissance, nous souhaitons écrire une nouvelle page de cette success-story, en dynamisant l’activité via notamment la croissance externe. En restant une entreprise familiale aux valeurs solides, nous avons l’ambition de doubler le chiffre d’affaires d’Audis dans les 5 ans en développant l’emploi sur notre territoire » précise Bertrand Boddaert, repreneur et nouveau PDG Audis.

« Audis est une belle PME française, bénéficiant d’une position forte grâce à un outil de production très performant. La reprise de cette « pépite » par Bertrand, Rémi et Cyril Boddaert est une opération à potentiel, gage de pérennité pour l’activité et l’emploi. Au sein de Nord Croissance, nous sommes ravis de l’accompagner. Nous sommes également convaincus de la capacité d’innovation et de développement de cette entreprise référente sur un marché en pleine évolution. » analyse Juliette Vitale, chargée d’affaires, Nord Croissance (Groupe IRD).