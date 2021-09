Jeff McDermott aura pour missions de mener l’expansion et la croissance des activités en banque d’investissement de Nomura au niveau mondial et de développer la franchise de banque d’investissement aux Etats-Unis. Jeff McDermott exercera ses fonctions mondiales sous la responsabilité de Masahiro Goto, Responsable mondial de la banque d’investissement, et ses fonctions régionales sous la responsabilité de Christopher Willcox, CEO et Président de Nomura Securites International, Inc.

Steve Ashley, Responsable du département Wholesale de Nomura, déclare : « Dans ce nouveau rôle, Jeff déploiera non seulement la stratégie de développement de la franchise américaine de banque d’investissement de Nomura mais aussi de croissance de nos activités mondiales dans ce domaine, en portant une attention particulière aux évolutions majeures dessinées par la transition numérique et le développement durable. Ce sont des domaines dans lesquels nous avons bâti de solides compétences et dans lesquels Jeff compte de nombreuses années d’expérience à son actif. »

Nomura a dévoilé lors de sa Journée Investisseurs, qui s’est tenue un peu plus tôt dans l’année, sa stratégie pour augmenter le chiffre d’affaires mondial de ses activités de conseil de plus de 50% d’ici la fin de l’année fiscale 2023-2024. Pour atteindre cet objectif de croissance, la banque travaillera sur l’attractivité et la rétention des talents à la fois juniors et seniors, disposant des connaissances sectorielles nécessaires pour aider ses clients à s’adapter aux changements issus de la transition numérique et du développement durable.

« Aux forces et à l’expertise actuelles de Nomura dans certains secteurs et produits, vient s’ajouter l’expérience de Jeff dans la conduite de missions de conseil et en développement durable, qui contribuera à la croissance de notre activité de conseil », déclare Masahiro Goto, Responsable mondial de la banque d’investissement. « Alors que des entreprises de tous secteurs font face aux impératifs de décarbonation et de digitalisation, nous fournissons à nos clients des conseils stratégiques et financiers de pointe pour leurs opérations de fusions et acquisitions. »

Jeff McDermott est le Fondateur et Président de Nomura Greentech, entité entièrement intégrée aux équipes de la banque d’investissement de Nomura. Il était auparavant Co-Responsable mondial des activités en banque d’investissement d’UBS, avant de fonder Greentech Capital Advisors, rachetée par Nomura le 1er avril 2020. Jeff McDermott est titulaire d’une licence en Economie et Science Politique obtenue à Berkeley, Université de Californie, et d’un MBA délivré par la Anderson School de l’UCLA.