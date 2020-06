Nomura a agi en tant que teneur de livre et agent structurant pour cette opération qui est une première pour la société NTT Finance.

La Charte RSE de ce groupe a défini les principes clés qui animent ses initiatives RSE. Guidé par ces principes, NTT Finance s’engage à répondre aux défis sociaux à travers ses activités commerciales et à créer un environnement sûr et sécurisé où la population interagit positivement avec la société et la nature.

Un objectif clé pour le groupe est la protection de l’environnement grâce à différentes initiatives en cours. En accord avec cet engagement, NTT Group a développé le « NTT Group Green Bond Framework » avec le soutien de Nomura.

Le produit de l’émission obligataire sera utilisé pour investir dans le développement de bâtiments verts réalisé par NTT Urban Development, ainsi que pour refinancer des investissements existants.

La déclaration ESG du groupe Nomura a été publiée en janvier de l’année dernière. Le but de cette déclaration est de promouvoir davantage la réalisation d’un environnement et d’une société durables en informant les parties prenantes de l’approche de l’entreprise en matière d’activités ESG et de sa réponse envisagée face aux risques environnementaux et sociaux.

Les objectifs de développement durable (ODD) ont été largement reconnus ces dernières années. Dans ce cadre, les obligations vertes visant à résoudre les problèmes environnementaux, les obligations sociales qui ciblent les résultats sociaux et les obligations de durabilité utilisées pour les projets sociaux et verts ont attiré l’attention au niveau mondial.

En arrangeant ce type d’obligations, Nomura vise à soutenir la croissance de du marché obligataire ODD au Japon et à servir de lien entre les investisseurs qui souhaitent contribuer à une meilleure société et les projets ayant besoin de capitaux afin de résoudre des problèmes sociaux tels que le changement climatique. Nomura contribuera également au développement social économique et durable, tout en promouvant les initiatives visant à atteindre les ODD.