Sylvain Cartier est nommé Responsable du département Crédit, Taux et Change (Fixed Income and Currencies). Sylvain Cartier sera basé à Paris et sera rattaché à Jean-François Grégoire, Responsable des Activités de Marché. En ligne avec les ajustements stratégiques annoncés par la Banque sur les métiers Taux, Crédit, Change, Sylvain aura pour mission de travailler au recentrage des activités de flux Fixed Income (cash et dérivés flux) et de développer davantage les solutions d’investissement et de financement pour les rendre plus profitables.

Hatem Mustapha est nommé Responsable des Activités de Marché pour la zone Amériques, en remplacement de Sylvain Cartier. Précédemment Responsable du département Actions & Dérivés Actions pour la région Amériques, Hatem Mustapha restera basé à New-York et sera rattaché à Slawomir Krupa, Directeur général de Société Générale Americas et à Jean-François Grégoire. Son remplaçant sera annoncé ultérieurement.

Sylvain Cartier et Hatem Mustapha bénéficient d’une solide expérience sur les marchés financiers. Leur engagement de longue date au service des activités de marché du Groupe et leur connaissance solide des solutions dérivés en particulier seront des atouts clés pour poursuivre le développement et le recentrage des activités de marché de Société Générale.

Ces nominations seront effectives au 3ème trimestre 2019, au moment de la relocalisation de Sylvain Cartier à Paris.