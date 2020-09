Banque Richelieu France poursuit sa dynamique de développement et fait évoluer son directoire.

Le Groupe Richelieu affirme son implantation sur le marché de la gestion de fortune. Le transfert de la Gestion sous-mandat de Banque Richelieu France à Richelieu Gestion est désormais finalisé. En conséquence, Christophe Boulanger, Directeur Général de Richelieu Gestion peut désormais se concentrer à 100% à la dynamique de la société de gestion.

Il quitte de ce fait le directoire de Banque Richelieu France, composé de Jean Danckaert, Sylvain Fondeur et Thierry Quinton. Le Conseil de Surveillance du 2 septembre a nommé deux nouveaux membres au directoire : Jacques-Aymon Lapluye et Edouard Madinier.

Jacques-Aymon Lapluye, 45 ans, Co-Directeur Clientèle Privée, Directeur du Département Gestion conseillée & Produits structurés :

Titulaire d’un Master’s Degree en Finance de Marché à l’ESG de Paris, Jacques-Aymon Lapluye débute sa carrière en 2000 au sein de la banque privée Fideuram Wargny comme Analyste financier sell-side, en charge du secteur pharmaceutique européen, où il occupera ce poste pendant 7 ans. Il intègre en 2007 le Groupe Richelieu en tant que Responsable du Département Analyse de Portefeuilles puis Banquier Privé Gérant. Il prend ensuite la responsabilité du Département Gestion Conseillée & Produits Structurés ainsi que la direction de la Clientèle Privée.

Edouard Madinier, 36 ans, Co-Directeur Clientèle Privée :

Titulaire d’un Master 2 Gestion de Patrimoine de l’Université Paris Dauphine, Edouard Madinier débute sa carrière en 2008 chez HSBC Private Bank en tant que Banquier Privé où il développe et gère un fonds de commerce UHNWI principalement composé d’entrepreneurs et start-uppers. Il rejoint en 2016 Banque Richelieu France en tant que Banquier Privé et devient, en 2017, Co-Directeur de la Clientèle Privée, en charge du management du front office, de l’accompagnement des banquiers dans le développement commercial et des synergies avec les experts.

Ils ont tous les deux la responsabilité de l’animation, du développement commercial et de l’activité Gestion de fortune de Banque Richelieu France, implantée à Paris, à Lyon et en Bretagne.

« Ces nominations de talents qui font partie de notre Maison depuis plusieurs années marquent un tournant dans notre développement commercial. Cette dynamique permet de garantir à nos clients une excellence de service, du sur-mesure et une agilité propre à notre Maison de type boutique qui propose à ses clients des services financiers exclusifs et personnalisés. », indique Jean Danckaert, Président du Directoire Banque Richelieu France et Administrateur Délégué Banque Richelieu Monaco.