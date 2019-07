Pilotée par Antoine Maspétiol, l’équipe assure depuis le 1er juillet le développement et la gestion d’Eiffel Impact Debt, le premier fonds de dette privée qui place le « risque d’impact » au même niveau que le risque financier. Le track-record et l’expertise de l’équipe sont de précieux atouts pour permettre le succès de fonds, qui illustre la capacité d’innovation d’Eiffel Investment Group et sa volonté de créer de nouveaux vecteurs de financement combinant rendement attractif, maîtrise du risque financier et impact réel mesurable.

Antoine Maspétiol, managing director, gérant senior du fonds Eiffel Impact Debt

Avant de rejoindre Eiffel Investment Group le 1er juillet 2019, Antoine avait, à partir de 2014, créé et développé la plateforme dette privée euro d’Aviva Investors, où il était responsable global de l’activité private corporate debt et coordonnait les activités de dette privée corporate, dette infrastructure et dette immobilière en euro, représentant cinq milliards d’euros d’encours. Auparavant, Antoine avait été directeur adjoint des activités de dette privée et des opérations de financement sécurisées à la Banque Postale, qu’il avait rejoint en 2011. Préalablement, il avait travaillé pendant 9 ans chez RBS à Londres et Paris, principalement dans la structuration de financements pour des entreprises, ainsi que sur des opérations de LBO.

Antoine est titulaire du diplôme de Sciences Po Paris et du DESS de droit des affaires de l’Université Paris Dauphine.

Marie Bursaux, gérant du fonds Eiffel Impact Debt

Marie a rejoint Eiffel Investment Group le 1er juillet 2019, après 7 années d’expérience en financement d’entreprises, d’actifs et d’infrastructures. Depuis 2017, Marie travaillait pour Aviva Investors afin de gérer les encours des portefeuilles de la plateforme dette privée à travers trois classes d’actifs ainsi que de contribuer au lancement des nouveaux fonds, aux levées de fonds et à la structuration des produits de la plateforme. Auparavant, Marie avait travaillé en financement d’actifs chez Sumitomo Mitsui Banking Corporation à Singapour puis à Paris.

Marie est titulaire du diplôme Grande Ecole d’HEC Paris ainsi que d’un Master en Management International CEMS obtenu à l’Università Bocconi de Milan.

André Gonçalves, gérant du fonds Eiffel Impact Debt

André a rejoint Eiffel Investment Group le 1er juillet 2019, après 7 années d’expérience en structuration, analyse et exécution de transactions en financement d’entreprises. André avait auparavant travaillé en tant que gérant chez Aviva Investors pendant 2 ans au sein de l’équipe dette privée, en charge de l’origination et exécution de transactions ainsi que du suivi de plus d’un milliard d’euros d’encours pour le compte d’investisseurs institutionnels. André avait également travaillé chez Crédit Agricole CIB en tant qu’analyste crédit, à Sao Paulo puis Paris, ainsi que chez Bryan Garnier & Co où il réalisait des opérations de fusion-acquisition et levées de fonds / IPO dans le secteur des technologies, médias et télécommunications.

André est diplômé du Master Finance d’Entreprise et Ingénierie Financière de l’Université Paris Dauphine.