Ils ont également nommé Camille Vial, Associée gérante, en tant que Présidente du Comité exécutif de la banque privée Mirabaud & Cie SA, poste auquel elle succèdera à Antonio Palma au 1er juillet 2019. Enfin, ils ont nommé Thiago Frazao en tant qu’Associé commanditaire, au 1er janvier 2019.

Yves Mirabaud, Associé gérant Senior, se réjouit de ces nominations qui interviendront en 2019, « une année importante puisque Mirabaud célébrera le bicentenaire de sa fondation. Notre Collège des Associés gérants s’étoffe avec deux personnalités qui occupent déjà des postes à responsabilités au sein de notre Groupe et contribuent activement à son succès. Cette évolution s’inscrit dans la continuité de la gouvernance de Mirabaud, puisque, depuis sa création en 1819, vingt-sept Associés gérants auront ainsi présidé aux destinées de la Banque. Ce fonctionnement garantit notre indépendance et notre approche axée sur le long terme, ainsi que la qualité du service sur mesure et à haute valeur ajoutée que nous proposons au quotidien à notre clientèle. »

Nicolas Mirabaud et Michael Palma rejoindront les quatre Associés gérants actuels du Groupe Mirabaud qui sont, par ordre de séniorité, Yves Mirabaud, Antonio Palma, Lionel Aeschlimann et Camille Vial. À la fois propriétaires et dirigeants, les Associés gérants s’impliquent personnellement dans la stratégie du Groupe et veillent à ce que les actifs des clients soient gérés avec le même souci de pérennité que leur entreprise.

Antonio Palma, actuel CEO de Mirabaud & Cie SA, se félicite que Camille Vial lui succède : « Associée gérante depuis janvier 2012 et membre du comité exécutif de la banque, Camille Vial possède toutes les qualités et les compétences nécessaires pour exceller à la fonction de Présidente du Comité exécutif de la Banque. Après 10 années à ce poste passionnant, j’ai choisi de passer la main. Je demeurerai encore au Collège des Associés gérants pour assurer la transition jusqu’au 31 décembre 2019. »

Le Collège des Associés gérants a également nommé en tant qu’Associé commanditaire Thiago Frazao, responsable du marché Amérique latine pour le Wealth Management. Il rejoint Etienne d’Arenberg, Associé commanditaire et responsable du marché UK pour le Wealth Management. Investisseurs dans l’entreprise, les Associés commanditaires occupent des fonctions de direction et participent au développement du Groupe.