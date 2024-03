Amundi annonce la nomination de Pierre Blanchet en tant que Responsable des Solutions d’Investissement Retail au sein de l’équipe de gestion d’Amundi. A ce titre, Pierre représentera les vues d’investissement du groupe Amundi et sera en charge de la gamme de produits distribués auprès de la clientèle de particuliers des banques du groupe Crédit Agricole en France.

Pierre Blanchet, Responsable des Solutions d’Investissement Retail chez Amundi

Précédemment, Pierre était membre du Comité de direction de l’Amundi Investment Institute. Dans le cadre de ses fonctions, Pierre a notamment assuré la promotion et le suivi de la Recherche de l’Amundi Investment Institute auprès des clients. Il assistait également la direction du groupe et le Comité Global d’Investissement dans ses décisions sur les sujets macro-économiques et financiers.

Au cours de sa carrière, Pierre a été Managing Director chez HSBC à Londres pendant près de 10 ans, et notamment responsable de la stratégie multi-actifs au sein de HSBC Global Banking & Markets. Il a également occupé le poste de responsable des fonds Long Short Equity chez Edmond de Rothschild de 2008 à 2010. De 2006 à 2008, Pierre a travaillé au sein de la division Marchés chez Goldman Sachs. Il a commencé sa carrière chez Morgan Stanley en 2000, dans le domaine des actions à Londres et à Paris.

Pierre est professeur-associé au Master Finance International d’HEC Paris, depuis 2012, et il est diplômé d’HEC Paris (1997).