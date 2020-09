En charge de la banque des territoires, des participations stratégiques et de la transformation numérique du groupe Caisse des Dépôts, il sera responsable de la mise en application du plan de relance pour l’habitat, le tourisme, la relocalisation industrielle et le commerce, le très haut débit et la transition énergétique et environnementale. Il assurera la coordination des plans stratégiques des grandes filiales du groupe en vue d’une relance qui soit durable, digitale et participative.

Eric Lombard a également procédé ce jour à la nomination d’Antoine Saintoyant en tant que directeur des participations stratégiques et membre du Comex de l’Etablissement public de la Caisse des Dépôts.

Antoine Saintoyant rapportera à Olivier Sichel.

Antoine Saintoyant est diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Il débute sa carrière en 2003 au ministère de l’Economie et des Finances à la Direction générale du Trésor. De 2007 à 2009, il intègre la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne (Bruxelles) en tant que conseiller en charge des services financiers. Il regagne ensuite la Direction générale du Trésor en tant que chef du bureau des Affaires bancaires puis sous-directeur Banques et Financements d’intérêt général. Entre 2012 et 2016, Antoine Saintoyant a également exercé la fonction de Directeur de participations au sein de l’Agence des participations de l’Etat, en charge des services (Orange, La Poste, Bpifrance, FDJ, Dexia…).

Depuis mai 2017, Antoine Saintoyant était conseiller et chef du pôle Economie, Finances, Industrie au sein du cabinet du Premier Ministre, Edouard Philippe.