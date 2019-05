Avec la multiplication des canaux de diffusion et des usages, la demande en contenus audiovisuels explose dans le monde entier. Pour alimenter l’abondance ainsi offerte au consommateur final, des dizaines de millions d’heures de programmes doivent être stockées, échangées et approvisionnées par des multitudes d’acteurs professionnels ayant chacun des exigences techniques spécifiques. La logistique historique, largement manuelle, onéreuse et sujette à erreurs, n’est plus adaptée.

Nomalab répond à ces enjeux en rassemblant sur sa plateforme tous les services nécessaires à la vie d’un contenu audiovisuel : conservation sécurisée ; transcodage et vérification technique ; supervision et validation des contenus et métadonnées ; livraison et approvisionnement automatisés dans le monde entier.

“La plateforme redonne aux propriétaires et exploitants de contenus audiovisuels le contrôle de leurs catalogues, livraisons et approvisionnements, sans préoccupation technique ni investissement. En assurant à tout moment et au meilleur coût l’accès sécurisé aux contenus, la livraison et l’approvisionnement ultrarapide de tous types de livrables toujours conformes, Nomalab facilite et accélère la valorisation des contenus” expliquent les fondateurs Jean Gaillard (Président) & Sébastien Crème (CTO).

Créée en 2016, Nomalab est rapidement devenue un acteur reconnu des services audiovisuels innovants et compte parmi ses clients parmi les plus grands diffuseurs, producteurs et distributeurs français.

Emmanuel Baulme, Directeur d’Investissement chez 123 Investment Managers indique : “123 IM est lead investisseur sur ce tour. Nous avons une politique d’investissement sélective dans le domaine de l’audiovisuel. Nomalab et son équipe apportent une réponse innovante à un besoin fondamental de l’industrie des contenus. Sa technologie qui repose sur une architecture distribuée dans le cloud lui permet une scalabilité sans limites. Cette levée de fonds permettra à Nomalab d’accélérer son développement en France et à l’international.”