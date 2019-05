Nextdoor, Inc a finalisé une levée de fonds record de 123 millions de dollars dans un tour de table mené par Riverwood Capital, avec la participation d’investisseurs existants : Benchmark, Tiger Global Management et Kleiner Perkins, ainsi qu’une nouvelle participation d’une importante société de gestion mondiale d’actifs. Cette opération permettra d’asseoir la position de Nextdoor comme plateforme de référence pour permettre aux voisins d’interagir à travers le monde. A cette occasion, Chris Valeras, co-fondateur de Riverwood Capital, rejoint, le board de Nextdoor. Cette levée de fonds porte la valorisation de l’entreprise à 2,123 milliards de dollars.

Cette levée de fonds intervient alors que Nextdoor profite d’une croissance rapide. Dans ce cadre, l’entreprise étend son activité en Europe en lançant la plateforme en Suède et au Danemark. en plus de sa présence actuelle aux en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Australie. Aujourd’hui, plus de 236 000 quartiers dans le monde utilisent Nextdoor pour se connecter, rester informés et s’entraider au quotidien.

Le lancement de ces deux nouveaux pays européens est une nouvelle étape majeure pour l’entreprise, dans un contexte de croissance accrue en Europe.

La croissance de Nextdoor y est trois fois supérieure cette année qu’en 2018. C’est pourquoi l’entreprise continuera à développer ses investissements en Europe, et notamment en France, où la plateforme croît à un rythme très soutenu depuis son lancement en février 2018, et où elle s’est rapidement imposée comme le leader des relations de voisinage. Sur le territoire, la plateforme Nextdoor est présente dans plus de 8 400 quartiers dans plus de 2 400 villes et villages de France. Dans son développement en France, Nextdoor investira dans le développement de partenariats avec les institutions publiques et les organisations non-gouvernementales, introduire des solutions pour les commerces locaux, et poursuivre ses investissements dans le développement des communautés à l’échelle du quartier. Symbole de cet investissement en France, Nextdoor est partenaire pour la deuxième année consécutive de la Fête des voisins.

“Nextdoor incarne à nos yeux le futur des communautés et des commerces locaux, et cet investissement reflète notre confiance en la portée de cette espace, et en l’équipe Nextdoor,” dit Chris Valeras, co-fondateur et associé directeur de Riverwood Capital. “Nous sommes impatients de participer à cette plateforme locale en croissance, et au renforcement des relations de proximité que Nextdoor permet à travers le monde.”

“L’envie d’être connecté à à son environnement local est universelle : les voisins, qu’importe l’endroit, ont à coeur d’appartenir et de contribuer à leur communauté, comme le démontre la croissance et le développement de Nextdoor aux Etats-Unis, en Europe et en Australie”, explique Sarah Friar, CEO de Nextdoor. “Nous sommes ravis et honorés de ce nouveau partenariat avec des investisseurs visionnaires, pour renforcer la capacité des voisins à se connecter autour de discussions locales, d’associations et de commerces locaux, à s’engager dans des interactions réelles et hors-ligne, et pour libérer le pouvoir du local, à l’échelle mondiale.”

“Nextdoor a démontré qu’il était le leader incontesté du ‘local’, grâce à sa capacité à recréer le sentiment d’appartenance dans des quartiers partout dans le monde, mais aussi à transformer l’économie locale,” indique Bill Gurley, associé général de Benchmark. “Nous sommes ravis de renouveler notre soutien à Nextdoor pour qu’ils puissent poursuivre le développement de leur empreinte globale, en tant qu’outil primordial de la vie quotidienne des voisins”.