Née en 2010, Inova Software développe une plateforme SaaS de Partnering facilitant chaque année des milliers de collaborations entre sociétés biotechnologiques et laboratoires pharmaceutiques. Les solutions d’Inova Software sont utilisées par plus de 120 sociétés dont la moitié des 50 premiers laboratoires pharmaceutiques mondiaux tels que Roche, Novartis, Lilly, Astra Zeneca pour renforcer leurs partenariats externes et faire progresser les avancées thérapeutiques.

L’arrivée de NextStage AM en tant que nouvel actionnaire de référence répond au souhait d’Inova Software d’accélérer sa croissance. Depuis 2014, les revenus récurrents de la société ont cru de 30% par an et devraient dépasser cette année les 6 millions d’euros. Dans un contexte de forte dynamique d’innovation où les acteurs des sciences de la vie mettent l’accent sur leurs stratégies partenariales, tout est réuni pour une accélération de la croissance :

§ La plateforme de Partnering d’Inova, déjà largement utilisée par les équipes de business développement et alliance management, est de plus en plus plébiscitée par d’autres métiers tel que la R&D, le M&A, les affaires médicales ou les opérations industrielles qui sont réalisées de manière croissante sous forme de partenariats externes

§ La solution de networking digitale One-on-One Partnering et l’alliance avec la Biotechnology Innovation Organisation (BIO) permet depuis 2015 de faciliter les échanges des acteurs des sciences de la vie lors de grandes conférences de l’industrie. En 2018, cette solution a par exemple permis d’organiser plus de 45 000 rendez-vous d’affaires à Boston aux Etats-Unis pendant la Convention annuelle BIO. Grâce à ce succès Inova entend étendre sa solution de networking à l’ensemble de ces évènements

§ Le développement d’algorithmes d’Intelligence Artificielle (IA) pour exploiter les données de networking permettra demain de suggérer des associations de compétences vecteurs de potentiel avancées thérapeutiques.

Avec NextStage AM à ses côtés, Inova Software va pouvoir déployer ses capacités d’innovation, renforcer ses investissements marketing et réaliser des acquisitions. Basée à Lyon, New York et Tokyo, Inova Software prévoit 15 recrutements en 2019 qui viendront s’ajouter aux 50 collaborateurs représentant déjà 18 nationalités. Inova Software réalise plus de 90% de son chiffre d’affaires hors de France (dont 45% aux États Unis) et prévoit en 2019 une croissance de 40% de ses revenus récurrents.

« Nous avons été particulièrement sensibles à l’ambition affichée par NextStage AM. Leur culture d’entrepreneur investisseur et leur volonté de soutenir un projet ambitieux, humain et différent nous a donné envie d’avancer avec eux » explique Gilles Toulemonde, CEO et co-fondateur d’Inova Software.

« En plus d’être un acteur de référence, Inova Software continue d’être un acteur disruptif dans une industrie en plein bouleversement scientifique, organisationnel et sociétal. Cette industrie est en train de se réinventer et Inova Software a tous les atouts pour croitre et devenir un partenaire stratégique des leaders mondiaux. Nous sommes fiers de pouvoir accompagner l’entreprise sur le long terme » précise Nicolas de Saint Etienne, Associé, NextStage AM