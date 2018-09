Cette levée de fonds de 1 M€ va lui permettre de réaliser les investissements nécessaires à son développement, pour couvrir l’ensemble du territoire français d’ici 2020.

C’est en observant, chaque jour, l’amas de gobelets en plastique aux abords des distributeurs de boissons de leur campus que quatre étudiants de Rennes School of Business (Ecole Supérieure de Commerce de Rennes) et de l’INSA Rennes ont eu l’idée de créer la startup Newcy, pour "New Cycle". Le constat est alarmant : « 4,7 milliards de gobelets sont jetés chaque année en France, soit 150 gobelets par seconde, et seulement 1 % d’entre eux est recyclé ! », précise Caroline Bettan, Présidente et co-fondatrice de la société.

Une innovation d’usage dans l’économie circulaire

Créée en 2016, la startup rennaise a développé un concept innovant modifiant les usages : un service de gobelets réutilisables pour la pause-café. Newcy remplace ainsi les gobelets jetables par des gobelets réutilisables -et personnalisables- directement dans les distributeurs automatiques, les fontaines à eau, les cafétérias… Le cœur de cible de Newcy est l’entreprise et son célèbre "coin café" : lieu où s’entassent chaque jour plusieurs centaines de gobelets usagés.

La force de la jeune société réside dans sa solution clef en main. Pour les utilisateurs, il y a peu de changement. Au lieu de prendre le chemin de la poubelle, les gobelets de la marque, conçus en polypropylène, sans bisphénol A et sans phtalates, sont placés dans un collecteur prévu à cet effet. Newcy se charge ensuite de récupérer les gobelets utilisés, de les laver dans ses stations de lavage, de les reconditionner, puis, de les remettre à disposition des clients pour une nouvelle utilisation.

L’enjeu de la transition énergétique

Newcy permet de s’inscrire dans la logique du zéro déchet et de réduire les émissions de CO2 de 79 % en moyenne (par rapport aux gobelets jetables). Pour le lavage des gobelets, la société fait également appel à des entreprises adaptées et maximise ainsi l’impact sociétal.

Dans un contexte de pressions réglementaires liées à l’entrée en vigueur de la loi de transition énergétique, qui prévoit l’interdiction de la vaisselle plastique jetable d’ici 2020, le concept original de Newcy a déjà séduit plusieurs entreprises dans le cadre de leur démarche de responsabilité sociétale (Orange, SNCF, Crédit Agricole, JLL, Suez, Rennes School of Business…). La startup estime le nombre de gobelets jetables épargnés à plus de 424 000 depuis mai 2017.

Caroline Bettan, Président et co-fondatrice de Newcy, explique : « Notre mission est d’accompagner les entreprises dans la réduction de leurs déchets, tout en donnant la possibilité à chacun de leurs collaborateurs d’être acteur du changement au quotidien. Déjà implantés en Bretagne et en Ile-de-France, l’entrée au capital de nos trois nouveaux actionnaires va nous permettre d’accélérer notre développement sur le territoire français. Cela avec toujours le même objectif : allier performance environnementale, sociale et économique. Nous sommes ravis que We Positive Invest, Breizh Up et Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Expansion, avec qui nous partageons un socle de valeurs communes fort, rejoignent l’aventure Newcy, qui n’en sera que plus belle ».

Marc Brière, Président du Directoire d’Arkéa Capital, la filiale d’Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement, commente : « Newcy correspond en tout point aux structures que We Positive Invest, le fonds d’innovation sociétale du groupe Arkéa, vise à accompagner : une entreprise innovante qui favorise une croissance durable et respectueuse de l’environnement. Le fonds a été lancé en 2016. Il est doté de 20 M€ pour accompagner en capital-risque des entrepreneurs précurseurs, comme les fondateurs de Newcy, dans trois secteurs spécifiques : la transition énergétique, l’économie circulaire et l’entrepreneuriat sociétal. Ce nouvel investissement témoigne de la volonté du groupe Arkéa de renforcer sa présence dans des secteurs qui préfigurent l’économie de demain, en faveur du développement des territoires et des générations futures ».

Stéphane Lefevre-Sauli, Directeur d’Investissements chez Sofimac Innovation, précise : « Breizh Up est fière d’accompagner le développement de Newcy, une jeune startup bretonne positionnée dans l’économie circulaire, un secteur en parfaite adéquation avec le positionnement du fonds. Nous avons été convaincus par le potentiel de développement, le positionnement différenciant et la capacité de cette jeune équipe à mener avec succès ce projet ambitieux ».

Arnaud Douard, Directeur général de Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Expansion, ajoute : « Après avoir accueilli Newcy au sein de notre Village by CA et avoir adopté la solution EcoDistrib pour notre siège de la Courrouze, nous sommes ravis de poursuivre l’aventure Newcy aux côtés de Caroline, Hugo et Jérémy : le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine se retrouve parfaitement dans leur démarche écologique et socialement responsable ».