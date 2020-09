Pour les besoins de la reprise, la société NewOrch a, en complément des fonds propres apportés par les actionnaires, levé 19,5 M€ de financement auprès d’Acofi Gestion, gestionnaire du fonds Predirec ABL 2.

Ce financement se compose d’une ligne moyen terme de 12,0 M€ garantie sur les stocks détenus par NewOrch SAS et d’une ligne à plus court terme de 7,5 M€.

Pour mémoire, Le jugement arrêtant le plan de cession prévoyait notamment :

la reprise de 1.110 salariés et 2.659 emplois indirects, soit un total de 3.769 salariés,

le paiement d’un prix de cession s’élevant à 35,5 M€ (15,5 M€ à la signature des actes et le solde sur 48 mois), auquel s’ajoutent 35,6 M€ de charges augmentatives du prix.

Ces lignes de financement doivent permettre au groupe NewOrch de financer la reprise et de pérenniser les activités.

Acofi Gestion est intervenu avec une équipe composée de Philippe Roca et Delphine Rohon et a été conseillée sur la partie juridique par le cabinet d’avocats Linklaters (Patrice Doat, Agathe Motte et Enzo Beule).

NewOrch SAS a été conseillée sur la partie juridique par le cabinet d’avocats Gibson Dunn (Jean Pierre Farges, Pierre-Emmanuel Fender et Charles Peugnet) et dans le cadre de la levée de financement par Cairn Partners (Maxence Bousquet).