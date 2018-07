Crawford est une société de gestion indépendante basée à Boston et fondée en 2009. Les dirigeants, Chris Crawford, Jon Saunders et Scott Utzinger ont auparavant travaillé ensemble pendant de nombreuses années pour des gestionnaires d’actifs de premier plan, notamment Stark Investments et Wellington Management Company. Lors de la création de la société, les fondateurs ont investi leur propre capital aux côtés de clients externes.

Crawford poursuit une stratégie d’investissement Long/Short fondamentale innovante. Le portefeuille « Long » met l’accent sur des sociétés cotées peu connues, dirigées par leurs propriétaires/actionnaires, sans contraintes sectorielles. Les actions ‘Small & Mid Caps’ nord-américaines représentent généralement au moins deux tiers du portefeuille, et la période de détention est généralement supérieure à une année.

La stratégie Short se concentre quant à elle sur deux thèmes fondamentaux : les jeunes entreprises et les sociétés potentiellement en restructuration. Crawford se distingue de ses concurrents en utilisant des options cotées sur actions pour mettre en œuvre ce type de positions.

Appliquée sur plusieurs cycles économiques, cette méthodologie associe l’analyse financière fondamentale sur le titre et une expertise technique de trading sur les options afin de réduire le coût de la couverture en phase de hausse et de maximiser la protection du capital pendant les replis de marchés.

Cette stratégie a donné de bons résultats en participant activement aux phases de hausse du marché et en réduisant l’impact des baisses ce qui se traduit par une volatilité inférieure à celle du marché. Depuis sa création en mars 2009, jusqu’au mois de mai 2018, Crawford se classe dans le premier décile de sa catégorie [1] en termes de ratio risque/bénéfice Sharpe et Sortino.

Le gérant de portefeuille, Chris Crawford, a plus de 20 ans d’expérience dans ce domaine chez Wellington Management Company, Abry Partners et Putnam Investments. De 2006 à 2009, chez Stark Investments, il a géré une stratégie similaire avec un encours de 1,5 milliards de dollars.

Chris Crawford déclare à propos du partenariat : « NewAlpha a rapidement compris ce qui différencie Crawford de ses concurrents à la fois sur la stratégie d’investissement et sur la vision qui anime la société. Notre conviction est fondée sur l’application de critères d’investissement très spécifiques au sein d’un univers large, plutôt qu’une simple analyse fondamentale appliquée par secteur, style, taille ou zone géographique, par essence limitée. Notre équipe est organisée pour filtrer efficacement et sans émotion l’univers d’investissement tout en restant créative. NewAlpha a été séduite par la cohérence de Crawford, notre processus unique et reproductible, et l’intégrité avec laquelle nous développons notre entreprise. Grâce à leur expérience et leur connaissance du marché, nous allons entamer la prochaine étape de notre croissance. »

Scott Utzinger, qui a rejoint Crawford en 2012 en tant que Chief Operating Officer après 13 ans en tant qu’analyste sectoriel et gérant de portefeuille chez Welington Management Company et Fidelity Investments, ajoute : « Crawford a démarré avec trois éléments : son propre ‘seed money’, la passion pour l’investissement en actions et la conviction qu’une petite structure dotée d’une approche structurée peut donner de bons résultats. Nous avons connu une bonne croissance, mais notre capacité de développement est considérable. Le partenariat avec NewAlpha est à la fois une validation de notre processus et un catalyseur pour notre croissance future. »

Antoine Rolland, CEO de NewAlpha, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Crawford qui se distingue par son style et sa philosophie d’investissement uniques. Chris, Scott et Jon ont consacré leur carrière à la recherche fondamentale et à la gestion de portefeuille. Crawford constitue un excellent ajout à notre portefeuille de nouveaux gestionnaires talentueux. En tant que leader européen de l’incubation de sociétés de gestion, NewAlpha est continuellement à la recherche de gérants de portefeuilles talentueux pour accélérer leur croissance. »