NewAlpha Verto est un fonds de capital développement qui cible les PME rentables, en forte croissance et à forte composante technologique, dans les secteurs des Technologies, de la Santé et des Niches Industrielles.

Le fonds investira en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire stratégique dans des entreprises à fort levier opérationnel. Il prévoit de réaliser une dizaine d’investissements et cible des entreprises principalement en France, dont les valorisations sont comprises entre 15 et 80 millions d’euros.

Le fonds NewAlpha Verto est géré par Thomas Fort, Alexis Kemlin et Antoine Dary qui bénéficient d’une longue expérience et d’un solide track record en Growth Equity en Europe et en Amérique du Nord. Dans le cadre de sa stratégie de soutien de ses participations, NewAlpha Verto apportera aux PME un capital humain notamment grâce à l’appui d’un Comité Opérationnel composé de managers et d’anciens dirigeants d’entreprises aux expériences et expertises complémentaires.

« NewAlpha Verto est géré dans un état d’esprit entrepreneurial, permettant de conserver la flexibilité et la réactivité qui sont au cœur du succès des PME », indique Thomas Fort, Managing Director chez NewAlpha.

« Le fonds apporte aux PME des ressources capitalistiques adaptées à leur plan de développement, ainsi qu’un capital humain au travers notamment des membres de son comité opérationnel », ajoute Alexis Kemlin, Managing Director chez NewAlpha.

« Nous sommes ravis d’apporter aux PME notre expérience et réseau à l’international pour accélérer leurs développements », précise Antoine Dary, Managing Director chez NewAlpha.

Lior Derhy, Managing Partner de NewAlpha en charge du Private Equity, ajoute « Ce nouveau fonds consolide notre positionnement dans le Private Equity et apporte au tissu entrepreneurial français une solution de financement et de développement différenciante ».

« L’expérience et le réseau de l’équipe du fonds NewAlpha Verto dans la Medtech et les TMT constituent des atouts précieux pour satisfaire les besoins de nos clients. Pour ce fonds, nous prévoyons d’ailleurs un second closing à 150 millions d’euros courant 2019 », conclut Antoine Rolland, Président de NewAlpha.