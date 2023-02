New York Life, première mutuelle d’assurance vie des États-Unis [1], annonce la nomination de Naïm Abou-Jaoudé au poste de Chief Executive Officer (CEO) de New York Life Investment Management (NYLIM) [2]. Naïm Abou-Jaoudé est actuellement CEO de Candriam, un gestionnaire d’actifs multi-spécialiste gérant 149 milliards de dollars d’actifs [3] et présent dans 20 pays, et l’une des principales filiales d’investissement de New York Life. Il est également président de New York Life Investment Management International, la division de NYLIM en charge du développement international. Naïm Abou-Jaoudé rapportera à d’Alain Karaoglan, Directeur des Activités Stratégiques de New York Life.

Après une carrière de plus de 30 ans dans la gestion d’actifs, dont 16 en tant que CEO de Candriam, Naïm Abou-Jaoudé assumera le rôle de CEO de la filiale de gestion d’actifs de New York Life à partir du 1er mai 2023. A ce titre, il supervisera l’ensemble des boutiques de NYLIM, dont les opérations sont basées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et en Australie, ainsi que de ses plateformes américaines de fonds communs de placement et d’ETF.

« Naïm est un leader reconnu de la gestion d’actifs internationale, avec un parcours professionnel jalonné de réussites en tant que CEO de Candriam. Je suis très confiant dans sa capacité à apporter à NYLIM son leadership et sa vision dans les années à venir », a déclaré Craig DeSanto, Président-Directeur Général de New York Life.

Au cours de la dernière décennie, NYLIM a vu ses actifs sous gestion plus que doubler pour atteindre 371 milliards de dollars [4] grâce à une combinaison d’expansion géographique, de croissance organique et d’acquisitions. Aujourd’hui, les activités non-américaines de NYLIM représentent 45% du total des actifs sous gestion.

« Candriam est l’un des gestionnaires d’actifs européens à la croissance la plus rapide, une success story que nous sommes très fiers de partager, qui a doublé ses actifs sous gestion depuis son acquisition par New York Life [5]. Je suis convaincu que, sous la direction de Naïm, NYLIM et Candriam poursuivront leur trajectoire de croissance », a déclaré Alain Karaoglan.

Vincent Hamelink, Chief Investment Officer de Candriam, succédera à Naïm Abou-Jaoudé en tant que CEO de Candriam, et Renato Guerriero, Chief Sales and Distribution Officer, occupera désormais le poste nouvellement créé de Deputy CEO en charge du développement et de la distribution mondiale. Ces deux nominations seront effectives au 1er mai 2023, date à laquelle Naïm Abou-Jaoudé deviendra Président du Conseil d’administration de Candriam.

« Je suis très honoré de devenir le nouveau CEO de NYLIM. Dix ans passés dans la famille New York Life m’ont permis d’apprécier une entreprise tout entière orientée vers l’application des meilleurs principes de notre métier. Je mettrai tout en œuvre pour qu’ensemble nous continuions à offrir une valeur significative à long terme à toutes nos parties prenantes », a déclaré Naïm Abou-Jaoudé.

Il ajoute : « Je suis également très fier de passer les rênes de Candriam à Vincent Hamelink et Renato Guerriero, qui ont joué un rôle déterminant dans l’évolution de la société depuis 25 ans. Ensemble, nous avons su développer une plateforme d’investissement innovante, résiliente et attractive pour nos investisseurs, et accéléré la demande globale pour la marque Candriam. Je me réjouis de la poursuite du succès de Candriam sous leur direction. »

Vincent Hamelink déclare : « Avec Naïm, nous avons travaillé plus de 20 ans main dans la main, développant l’activité de Candriam et en particulier une plateforme d’investissement qui est aujourd’hui reconnue pour la qualité de sa gestion et ses solutions d’investissement innovantes. C’est un privilège de lui succéder et je suis convaincu que nous continuerons à apporter une valeur significative à nos clients, à notre actionnaire et à toutes nos parties prenantes. »