Responsable de la fonction clé Gestion des Risques prévue par la Directive Solvabilité II et membre du Comité de Direction, il contribuera ainsi activement à la bonne prise en compte des thématiques risques et solvabilité dans l’ensemble des activités de Neuflize Vie dans un contexte règlementaire en constante évolution (Solvabilité II, IFRS 17,…).

Arnaud de Dumast, Directeur général de Neuflize Vie, déclare : « Je suis heureux qu’Axel Mahuzier nous ait rejoint en tant que Directeur des Risques. Son professionnalisme et ses connaissances techniques sont autant d’atouts indispensables pour accompagner Neuflize Vie à faire face, dans le respect du profil de risque modéré de la banque ABN AMRO, à l’ensemble des défis auquel le monde de l’assurance-vie est confronté, qu’ils soient réglementaires, économiques ou stratégiques. »

Axel Mahuzier ajoute : « Je suis ravi de retrouver Neuflize Vie et ses équipes, que je connais depuis le début de mon activité professionnelle, ayant travaillé au sein des équipes AXA en charge du partenariat Neuflize Vie. C’est pour moi une opportunité de rejoindre une telle compagnie, véritable leader sur les unités de comptes et pionnière dans le déploiement d’une démarche ISR globale, et de mettre mes compétences au service du renforcement de son dispositif de gestion des risques. »

Axel Mahuzier (41 ans) est actuaire certifié (2006) et expert ERM/CERA (2018) auprès de l’Institut des Actuaires. Après différentes expériences en modélisation actuarielle, mise en œuvre réglementaire et gestion des risques auprès de compagnies d’assurance (AXA France, Generali France, Aviva Europe) et cabinets de conseil en Actuariat (Tillinghast, Milliman), Axel Mahuzier a intégré, en 2015, les équipes RISK IRC de BNP Paribas pour mettre en œuvre la revue indépendante de sa filiale d’assurance Cardif dans un cadre de gestion des risques. Il a rejoint Neuflize Vie en février 2021.