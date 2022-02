L’offre de Neuberger Berman rend l’investissement en private equity au niveau mondial plus accessible aux investisseurs professionnels et particuliers éligibles ainsi qu’à leurs conseillers. Pour les investisseurs du premier closing, Neuberger Berman offre une réduction de 25% sur les frais de gestion lors de la première année.

Le fonds Neuberger Berman ELTIF I a levé un total de 149,2 millions d’euros (169 millions de dollars) au cours de la période de souscription de six mois à compter de son lancement en mai. Au 31 décembre, il avait déjà investi dans 12 entreprises, soulignant l’intérêt des investisseurs pour ce segment qui était auparavant difficile d’accès pour les particuliers.

Les fonds de private equity traditionnels disposent en général de seuils d’investissement minimums élevés, mais le fonds ELTIF II propose un investissement minimum attractif à partir de 25 000 euros pour les investisseurs européens. La période initiale prévue pour ce fonds est de 8 ans.

Le fonds investira sur un ensemble de stratégies de private equity, principalement dans des buyouts et, de manière opportuniste, dans des situations spéciales telles que le growth capital et le crédit. Les investissements directs dans les entreprises se feront principalement en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu’en Asie et en Amérique latine dans une moindre mesure.

José Luis González Pastor, Managing Director chez Neuberger Berman, explique : « Le NB Direct Private Equity Fund 2022 ELTIF investira dans diverses opérations, tant dans de nouveaux deals que dans des entreprises déjà présentes dans le portefeuille des principales sociétés de private equity. Le fonds ne sera pas limité en ce qui concerne les types d’industries, de secteurs, de sociétés, ou de régions géographiques dans lesquels il pourra investir. »

L’ELTIF II s’appuiera sur l’expertise de l’équipe de private equity de Neuberger Berman, plusieurs fois récompensée, qui emploie plus de 245 professionnels des marchés privés sur neuf sites à travers le monde. La société gère des actifs non cotés depuis plus de 30 ans et son modèle intégré d’investissements primaires et secondaires dans des fonds et en direct améliore le flux de transactions, les capacités de due diligence ainsi que les relations avec les GPs.

José Luis González Pastor ajoute : « Après le grand succès rencontré avec ELTIF I en 2021, nous lançons un nouveau fonds innovant. En règle générale, le private equity peut présenter de nombreuses barrières à l’entrée, mais notre objectif est de les faire tomber en donnant aux investisseurs l’accès à une diversification appropriée, à une longue duration et à une due diligence approfondie. Le lancement de ce deuxième fonds est un véritable exemple de la solidité de notre plateforme, et une étape importante pour rendre le private equity accessible aux investisseurs particuliers conseillés, avec des minimums d’investissement peu élevés dans toute l’Europe. »

José Cosio, Responsable des Banques Privées et Intermédiaires (hors USA), souligne : « L’investissement en private equity permet aux investisseurs de bénéficier d’une véritable diversification et de caractéristiques de rendement à long terme. En tant que société de gestion, nous soulignons depuis de nombreuses années la nécessité de rendre cette classe d’actifs plus accessible à un plus grand nombre d’investisseurs. Alors que cette classe d’actifs joue déjà un rôle important pour la plupart des investisseurs institutionnels, ces fonds que nous avons lancés sont un moyen d’obtenir une exposition à un facteur important de rendement et de différenciation des risques. »

« L’intérêt pour ce type d’investissement est croissant, comme nous l’avons constaté avec ELTIF I au cours de l’année dernière. Nous pensons que ce nouveau fonds rend l’investissement en private equity accessible aux investisseurs qui souhaitent disposer d’une solution simple sur une base annuelle. »

Il est conseillé aux investisseurs de n’investir qu’une petite partie de leur portefeuille d’investissement global dans un ELTIF.

Un ELTIF est un investissement illiquide à long terme, avec une souscription initiale de huit ans à compter de sa date de clôture finale, qui peut être prolongée par le conseil d’administration pour une durée maximale de trois ans.

Ce fonds est un investissement à capital fixe. Les investisseurs n’ont aucun droit de rachat et la période de détention du fonds est fixée jusqu’à la fin de la durée de vie du fonds.