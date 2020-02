La stratégie visera les meilleurs émetteurs de leur catégorie grâce à une évaluation systématique des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et des critères d’exclusion discriminants, en mettant l’accent sur un engagement actif auprès des émetteurs sur les facteurs ESG. Les objectifs d’engagement de chaque émetteur sont établis et alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODDs), et les progrès réalisés pour le portefeuille sont communiqués chaque année aux investisseurs.

Le fonds investira dans l’univers des titres obligataires High Yield au niveau mondial, en mettant l’accent sur la génération de rendements. Le portefeuille sera diversifié par secteur et par émetteur, comprenant 90 à 150 émetteurs, avec une attention particulière pour la qualité du crédit BB et B.

Chris Kocinski et Joseph Lind seront responsables de la gestion de ce fonds, soutenus par une équipe de quatre gérants, de spécialistes en investissements ESG et à impact et une équipe mondiale de plus de 70 professionnels de l’investissement consacrée aux marchés internationaux du crédit non-investment grade. Basés dans les bureaux de Neuberger Berman à Chicago, Chris Kocinski et Joseph Lind ont à eux deux une expérience de 34 ans dans l’expertise de l’investissement en obligataire High Yield.

Chris Kocinski et Joseph Lind, Gérants Seniors chez Neuberger Berman, déclarent : « Ce fonds tire parti de l’importance de notre plateforme de solutions obligataires et de la rigueur de notre processus ESG propriétaire pour créer une plateforme unique d’engagement avec les émetteurs. Cela nous permettra d’identifier les meilleurs émetteurs de leur catégorie et des opportunités d’investissement de qualité qui contribuent positivement à la durabilité future de la planète ».

Dik van Lomwel, responsable EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman, ajoute : « La demande de solutions permettant d’obtenir des résultats durables au-delà des seules performances des investissements ne fait que croître. Depuis plusieurs années, Neuberger Berman a fait évoluer son approche ESG dans toutes les classes d’actifs, y compris le High Yield, et cette nouvelle stratégie offre désormais aux investisseurs l’accès à une solution durable dans un espace où les alternatives restent plus limitées ».