Neuberger Berman est actif en Scandinavie depuis 2004 et renforce aujourd’hui son engagement en ouvrant un bureau dédié afin de fournir aux clients locaux un appui sur le terrain. Ainsi, Emelie Albeck, Relationship Manager pour les pays nordiques, a quitté Londres pour Stockholm le 2 janvier 2020.

Dik van Lomwel, Directeur EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman, déclare : « L’ouverture d’un bureau à Stockholm, notre dixième bureau en Europe, réaffirme notre engagement de long terme sur le marché nordique. Le soutien et l’expertise locale sont essentiels pour entretenir des relations étroites avec nos clients. »

« Au fil des années, nous avons eu la chance de travailler avec de nombreux investisseurs institutionnels et distributeurs des pays nordiques et nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés. Cette nouvelle implantation constitue une évolution naturelle qui reflète la croissance de nos activités dans la région. Sous la direction de Mark Østergaard, Head of Nordic Client Group, nous disposons sur place d’une équipe solide et engagée auprès de nos clients actuels et futurs et nous comptons ainsi accroitre notre développement. »

Le bureau de Neuberger Berman à Stockholm a ouvert ses portes le 2 janvier 2020 et il est situé au Jakobsbergsgatan 16.