Neuberger Berman, une société de gestion privée, indépendante et détenue par ses employés, annonce, pour la troisième année consécutive, la publication anticipée de ses votes par procuration, une initiative aussi connue sous le nom de NB Votes, qui dévoile au fur et à mesure les intentions de vote et motivations de la société sur certaines questions. En amont des assemblées générales, la société prévoit de dévoiler plus largement ses intentions de vote que l’année passée sur une série de questions clés relevant de ses neuf principes clés de gouvernance et d’engagement.

Cette année, Neuberger Berman, la première société de gestion d’actifs majeure à publier ses intentions de vote par procuration très en amont (une initiative lancée en 2020), prévoit de dévoiler ses intentions dans le cadre de plus de 60 assemblées générales. NB Votes a pour vocation d’aborder les thèmes clés au cœur des préoccupations de nombreux investisseurs cette année, notamment le climat, la diversité, l’allocation de capital, l’équité salariale et les contributions politiques.

Les récentes mises à jour apportées aux directives de vote par procuration de la société soulignent l’importance de la gestion des risques climatiques et de solides pratiques en matière d’équité, d’inclusion et de diversité. Neuberger Berman prendra des mesures proactives à l’encontre des entreprises qu’elle considère comme retardataires en matière de climat. En ce qui concerne la diversité, Neuberger Berman annonce un objectif minimum de 30 % de mixité dans les conseils d’administration.

Pour les entreprises dans lesquelles nous investissons au nom de nos clients, Neuberger Berman vise à améliorer le rendement des actionnaires, à assumer ses responsabilités fiduciaires envers ses clients et à promouvoir la transparence et la responsabilité. L’initiative NB Votes implique le comité de vote par procuration de la société, les équipes d’investissement, les analystes-chercheurs et les membres de l’équipe d’investissement ESG. NB Votes contribue à améliorer la transparence sur les responsabilités de l’entreprise en matière de vote par procuration, un enjeu important pour les clients, les participations, les organismes de régulation et autres acteurs du marché. Les annonces de vote anticipées sont une composante centrale de la gestion active du portefeuille de la société et de son engagement continu auprès des entreprises.

George Walker, PDG de Neuberger Berman, déclare : « Nous aspirons à être des gérants engagés pour le compte de nos clients. L’année dernière, nous avons tenu plus de 4 600 réunions avec des équipes de direction d’entreprises dans le domaine des actions et du crédit. Nous allons au fond des choses. Nous engageons le dialogue avec les équipes de direction et souvent avec les membres du conseil d’administration. Nous nous employons à créer de la valeur ajoutée et, sur les questions majeures, nous intervenons et annonçons à l’avance nos intentions de vote et leurs motivations. Notre approche de l’engagement, en particulier en matière de publication anticipée de nos intentions de vote, reste unique dans notre secteur. Cette approche globale a eu un impact réel sur les entreprises dans lesquelles nous investissons. Nous encourageons nos pairs à initier cette même démarche et à faire entendre leur voix dans les domaines où ils se distinguent. »

Neuberger Berman a noté qu’aucun autre grand gérant d’actifs (AUM de +100 milliards de dollars) ne divulgue un nombre significatif d’intentions de vote par procuration en amont des assemblées générales. La plupart des sociétés ne révèlent leurs votes que longtemps après cette occurrence, voire ne les révèlent pas du tout, et peu d’entre elles fournissent des justifications connexes.

« Une communication ouverte est essentielle pour mener le changement », explique Caitlin McSherry, directrice du Stewardship chez Neuberger Berman. « Nous continuons à travailler avec les équipes de gestion grâce à un large éventail d’initiatives de communication afin d’accroître notre transparence envers nos clients, prospects et le secteur dans son ensemble en partageant nos intentions de vote et nos motivations via notre site web NB Votes. »

Jonathan Bailey, responsable de l’investissements ESG, ajoute : « Nous sommes heureux de constater les progrès réalisés par plusieurs entreprises ciblées par NB Votes au cours des deux dernières années sur des questions clés pour les investisseurs. Notre engagement auprès des entreprises est un effort de collaboration de l’ensemble de nos équipes d’investissement qui, nous en sommes convaincus, continuera à produire des résultats positifs pour nos clients. »

Le raisonnement qui sous-tend chaque point présenté se trouve sur le site web dédié à NB Votes. De nouvelles intentions de vote et leurs motivations y seront ajoutées tout au long de la saison des procurations.

Voici quelques exemples récents et à venir d’intentions de votes de NB Votes lors d’assemblées :

L’année dernière, chez Berkshire Hathaway Inc., nous avons refusé de soutenir les membres du Governance, Compensation and Nominating Committee car le président du conseil n’était pas indépendant et aucun administrateur principal indépendant n’avait été nommé. En septembre 2021, les administrateurs indépendants ont nommé Susan L. Decker comme administrateur principal indépendant. Par conséquent, nous avons l’intention de soutenir la réélection de Mme Decker. Nous restons convaincus de la nécessité pour l’entreprise d’améliorer sa transparence sur les risques liés au climat et avons l’intention de voter pour la proposition d’actionnaire relative au reporting sur les risques et opportunités liés au climat. Nous avons également l’intention de voter contre la direction et de soutenir la proposition d’actionnaire concernant le reporting sur la diversité et l’inclusion.

The Boeing Company : Nous avons l’intention de voter pour une proposition d’actionnaire encourageant des progrès supplémentaires par rapport aux indicateurs climatiques clés. Bien que l’entreprise ait fait des progrès en matière de pratiques et de publication d’informations sur les risques climatiques ces dernières années, nous pensons que d’autres améliorations sont possibles et nous sommes heureux que le conseil d’administration ait choisi de recommander aux actionnaires de voter pour cette proposition.

Daiwa Industries Ltd : En mars, nous nous sommes opposés à trois propositions de la direction, en votant contre celle-ci, car elle n’avait pas répondu à nos préoccupations concernant sa gestion opaque du capital, et concernant la présence d’un administrateur externe qui ne possédait pas les compétences nécessaires pour représenter les intérêts des actionnaires minoritaires. Nous avons également voté contre l’allocation de retraite en raison d’un manque d’information.

Costco Wholesale Corporation : Nous avons voté contre les recommandations du conseil d’administration sur deux propositions relatives à la supervision ESG et aux objectifs de réduction des émissions. Nous avons soutenu une proposition d’actionnaire qui demandait à l’entreprise d’adopter des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondés sur des données scientifiques. En outre, nous avons voté contre le renouvellement du mandat du président du comité de nomination et de gouvernance, le conseil d’administration n’assurant pas une surveillance explicite des questions ESG.