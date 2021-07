La stratégie Climate Transition Multi-Asset Credit investit dans de nombreux secteurs du crédit, en mettant l’accent sur les notations inférieures à Investment Grade, et vise à surperformer le cash de 4 à 5 % par an sur l’ensemble du cycle. Cette stratégie a été conçue pour être alignée sur l’Accord de Paris, afin d’obtenir un portefeuille à émissions nettes nulles d’ici 2050. Des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de carbone ont été fixés pour 2025.

Le mandat sera géré par l’équipe d’investissement en crédit multi-sectoriel de Neuberger Berman, avec les Gérants Seniors Dave Brown, Joe Lynch et Norman Milner.

Ed Jones, Responsable de la clientèle institutionnelle au Royaume-Uni, déclare : « Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir aider les clients du LGPS (Local Government Pension Scheme) de Brunel à atteindre leurs objectifs d’investissement en leur donnant accès à l’ensemble des capacités de Neuberger Berman en matière d’investissement obligataire via un seul fonds multi-actifs crédit. »

« Avec l’importance que Brunel accorde à l’ESG et à la transition climatique, nous sommes honorés d’être également reconnus pour notre engagement en faveur de l’investissement responsable et notre capacité à intégrer de manière transparente les considérations relatives au risque climatique sur l’ensemble des segments obligataires. »

Sur le lancement du fonds Multi-Asset Credit, David Cox, Responsable des marchés cotés chez Brunel, déclare : « Ce nouveau fonds permet à nos clients et à leurs membres d’accéder à des crédits de non-Investment Grade dans toute une série de sous-classes d’actifs. Après un processus de recherche et d’analyse rigoureux, nous sommes heureux de nous associer à Neuberger Berman qui a fait preuve d’expertise en matière d’investissement et du sens de l’investissement responsable que nous recherchions, tout en offrant une diversité de styles d’investissement. »

Brunel Pension Partnership, l’un des huit pools nationaux du Local Government Pensions Scheme rassemblant plus de £35 milliards d’investissements, – investit dans des stratégies ciblant des solutions aux problèmes de durabilité et qui bénéficient à la société dans son ensemble.