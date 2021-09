Basée à Londres, Sarah Peasey sera dans l’équipe dirigée par Jonathan Bailey, Head of ESG Investment chez Neuberger Berman. Sarah Peasey travaillera directement avec les équipes d’investissement afin d’intégrer encore davantage les principes ESG sur l’ensemble des classes d’actifs et d’améliorer la performance à long terme pour les clients de Neuberger Berman.

Sarah Peasey rejoint Neuberger Berman après avoir travaillé chez Legal and General Investment Management (LGIM), où elle occupait le poste de Head of Responsible Investment Strategy - Investments. Elle y travaillait en étroite collaboration avec le CIO pour conduire la stratégie d’investissement responsable à long terme, en se concentrant sur la recherche et la gestion de portefeuille sur l’ensemble des capacités d’investissement, tout en fournissant une perspective d’investissement pour soutenir l’innovation produits et concevoir les solutions clients. Avant cela, Sarah Peasey était Investment Strategist et Head of fixed income investment specialists, également chez LGIM. Elle est titulaire d’un BSc en gestion de l’Université d’East Anglia (Royaume-Uni).

Jonathan Bailey déclare : « Sarah dispose de plus de 10 ans d’expérience en investissement et nous sommes ravis de son arrivée parmi nous alors que nous continuons à mobiliser nos clients européens sur des sujets cruciaux en lien avec la durabilité comme l’initiative net zéro (objectif zéro émission). Elle travaillera avec nos équipes d’investissement sur toute la région pour leur permettre d’innover davantage dans leur approche d’investissement ESG. »

Dik van Lomwel, Head of EMEA and Latin America chez Neuberger Berman, ajoute : « Neuberger Berman travaille depuis longtemps à l’intégration ESG au sein de ses processus d’investissement, tout en accompagnant nos clients vers leurs objectifs d’investissement. Avec la grande expérience de Sarah, nous espérons générer toujours plus de rendements durables à long terme pour nos clients grâce à notre approche ESG, comme en témoigne l’obtention récente du mandat multi-actifs crédit lié à la transition climatique de 1,3 milliard de livres sterling du Brunel Pension Partnership, conçu pour aligner le portefeuille de Brunel avec l’Accord de Paris sur le climat. »