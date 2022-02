Dans ce poste nouvellement créé à Londres, Nicole Vettise travaillera en partenariat avec les responsables commerciaux régionaux afin de conseiller les clients et les faire bénéficier au maximum de l’ensemble de la plateforme actions de Neuberger Berman.

Nicole Vettise a travaillé précédemment pour Franklin Templeton, où elle a occupé pendant trois ans le poste de gérant de portefeuille institutionnel senior sur les actions émergentes. À ce poste, elle gérait une gamme de produits d’investissement sur les marchés émergents et développait la stratégie commerciale pour les clients particuliers et institutionnels sur la région EMEA et au Canada. Avant cela, Nicole Vettise a passé deux ans chez BlackRock en tant que responsable de l’équipe spécialisée en investissement sur les ressources naturelles et en investissement thématique. Nicole Vettise a occupé des fonctions similaires chez RBC Global Asset Management et JP Morgan Asset Management.

Dik van Lomwel, Directeur EMEA et Amérique latine chez Neuberger Berman, commente : « Avec des gérants désormais localisés au Japon, en Chine et davantage en Europe, mais aussi les développements dans notre recherche mondiale, l’utilisation de la data science et nos capacités ESG, nous continuons à développer notre longue expérience de la gestion actions. Nicole a également fait ses preuves en apportant à ses clients des solutions d’investissement actions à partir de toutes ces nombreuses ressources. »

Nicole Vettise ajoute : « Neuberger Berman occupe une place unique dans le secteur, c’est un acteur indépendant, détenu par ses salariés, aligné avec ses clients, concentré sur l’ESG et cherchant constamment à exceller. Je suis très enthousiaste à l’idée de travailler avec les équipes à travers le monde afin de développer notre offre. »

Basée à Londres, Nicole Vettise travaillera dans l’équipe de Dik van Lomwel et Doug Kramer, Directeur Institutional Equity et Multi-asset chez Neuberger Berman.