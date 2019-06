Jose Cosio a travaillé neuf ans pour Alliance Bernstein, durant lesquels il a occupé différents postes de direction, dont celui de Directeur Général de la clientèle distribution internationale pour le Royaume-Uni, la région MENA et l’Europe du sud. Il dispose de 18 ans d’expérience dans le domaine des services financiers et a également travaillé chez Wachovia Securities et Old Mutual Bermuda. Il est diplômé d’un Bachelor en science financière et des systèmes informatiques de Tulane University aux États-Unis.

Dik van Lomwel, Directeur EMEA et de LatAm, commente : « L’expérience et le leadership de Jose nous permettrons de continuer à développer notre relation avec nos partenaires au sein des institutions financières mondiales et régionales. »

« Travailler en étroite collaboration avec nos clients est au cœur de nos activités et, en conséquence, nous avons ouvert 12 bureaux locaux dans la région EMEA et LatAm au cours des 10 dernières années, tandis que notre plateforme de fonds UCITS s’est développée, passant de moins de 10 fonds à près de 50 fonds sur des classes d’actifs traditionnelles et alternatives au cours de la même période. L’encours total sur cette région est passé de 3 milliards à $44 milliards. Jose apportera un véritable élan à cette dynamique de croissance. »

Jose Cosio ajoute : « Neuberger Berman est bien connu pour ses partenariats de proximité et de long-terme avec ses clients grâce auxquels il fournit une large gamme de solutions d’investissement innovantes sur des marchés liquides et illiquides. Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre cette équipe et de travailler aussi bien avec de nouveaux clients et qu’avec les clients actuels. »