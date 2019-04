Ce fonds a été lancé en octobre 2017 et succède au NB Private Debt Fund II LP, qui avait levé 750 millions de dollars d’engagements. Ce fonds investit dans de la dette first lien, unitranche, et second lien d’entreprises américaines de taille moyenne soutenues par des sociétés de private equity.

Avec ce fonds, Neuberger Berman Private Debt gère environ 4,2 milliards de dollars d’engagements en stratégies crédit concentrées sur l’origination de dette et un investissement opportuniste sur les marchés secondaires. Neuberger Berman Private Debt se concentre sur des émetteurs américains adossés à des capitaux propres privés et disposant de 20 à 100 millions de dollars en flux de trésorerie.

« À l’occasion du closing de notre dernier fonds, nous sommes honorés par le soutien continu de nos investisseurs et nous leur sommes reconnaissants de la confiance qu’ils accordent à notre équipe » a déclaré Susan Kasser, Co-Head Neuberger Berman Private Credit. « Les opportunités que nous continuons d’identifier sur les marchés non cotés sont très intéressantes et elles nous ont aidé à bâtir des relations solides et durables avec les investisseurs. »

NB Private Debt Fund III LP compte plus de 60 investisseurs dans le monde, dont des régimes de retraite publics et privés, des compagnies d’assurance et des fondations aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Corée, au Japon et en Amérique du Sud.