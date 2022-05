Le fonds sera piloté par des gérants basés à New York, Michael Barr et Hari Ramanan, qui à eux deux cumulent 45 ans d’expérience et notamment un track record de 3 ans dans le secteur. Ils seront soutenus par l’équipe de recherche actions mondiales de Neuberger Berman, composée de plus de 46 professionnels de l’investissement, ainsi que par les équipes data science et ESG de la société.

L’objectif du fonds est l’appréciation du capital sur le long terme en investissant principalement dans un portefeuille d’actions mondiales qui participent ou bénéficient de l’économie spatiale de nouvelle génération. Le fonds investira dans des titres liés à la construction d’infrastructures spatiales, aux solutions technologiques qui libèrent le potentiel de ces actifs et aux applications créées par ces capacités. L’équipe évalue également les caractéristiques ESG des investissements dans le cadre d’une approche de recherche fondamentale bottom-up à plusieurs niveaux.

Michael Barr commente : « Le champ des opportunités actuelles et futures potentielles au sein de l’économie spatiale est considérable et nous prévoyons son évolution à un rythme et une ampleur similaires à celle de la technologie des smartphones autrefois, offrant ainsi aux investisseurs des perspectives de rendement significatives et pérennes. »

Hari Ramanan ajoute : "L’économie spatiale ne se résume pas aux fusées et aux satellites. Nous constatons déjà l’importance du secteur spatial pour des marchés finaux tels que la banque, le contrôle du trafic aérien, le covoiturage ou encore l’agriculture de précision. Les opportunités futures liées à la connectivité globale, à l’amélioration des capacités d’observation terrestre et à la surveillance précise des facteurs de changement climatique sont tout aussi prometteuses."

Jose Cosio, responsable de la distribution mondiale (hors États-Unis) pour Neuberger Berman, conclut : « L’intérêt des investisseurs pour les fonds thématiques a augmenté ces dernières années, notamment depuis le début de la pandémie du coronavirus. De fait, nos clients recherchent davantage d’opportunités de croissance au sein de marchés non identifiés par les classifications d’investissement traditionnelles. »

« Ce lancement est le fruit de la réussite plus générale de notre gamme thématique qui propose à nos clients un accès à des thèmes diversifiés comme la mobilité de nouvelle génération. Nous sommes fiers des excellents résultats obtenus par nos stratégies existantes grâce à notre équipe internationale très expérimentée et nous sommes heureux de pouvoir partager notre philosophie de l’investissement avec les investisseurs. »

L’investissement dans ce fonds comporte des risques, entre autres, liés aux variations des marchés actions, aux marchés émergents, à la liquidité, à la concentration, au stock connect, aux petites entreprises, à la contrepartie, aux opérations, aux devises et aux produits dérivés.