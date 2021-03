Les fonds Neuberger Berman Global Sustainable Equity et European Sustainable Equity mettront en œuvre une philosophie et un processus d’investissement éprouvés et perfectionnés depuis 16 ans. L’équipe de gestion, composée de Hendrik-Jan Boer, Alex Zuiderwijk et Jeroen Brand, a été l’une des premières à adopter l’investissement ESG et gérait auparavant plus de 10 milliards de dollars dans des stratégies investies en actions internationales et européennes. Suite à la mise en œuvre des réglementations ESG française et européenne, les deux fonds respecteront la doctrine française de l’AMF d’« approche significativement engageante » et la classification des fonds selon l’article 9 du règlement Sustainable Finance Disclosure de l’UE (SFDR), à compter du 10 mars 2021.

Ces fonds à forte conviction, qui détiendront entre 30 à 60 actions, chercheront à investir dans des sociétés de qualité où la durabilité favorise les rendements. L’équipe adopte une évaluation rigoureuse et prospective de la matérialité des facteurs ESG et effectue une recherche bottom-up approfondie axée sur les fondamentaux économiques de la chaîne de valeur. En tant qu’investisseur véritablement actif, l’équipe cherchera à obtenir une "active share" supérieure à 75 % et concentrera son action d’engagement avec les directions sur la stratégie, l’environnement concurrentiel, les perspectives, l’innovation, la rémunération, la gouvernance et la durabilité.

Les gérants seront soutenus par une équipe renforcée de quatre analystes qui se concentreront sur l’analyse bottom-up centrée sur la chaîne de valeur, sur l’inclusion financière et des fintechs, la transition énergétique, les entreprises du numérique, le concept de consommateur conscient et l’accès au système de santé.

L’équipe de gestion travaillera également en étroite collaboration avec l’équipe d’investissement ESG de la société et bénéficiera de la forte expertise de la plateforme de gestion Actions de Neuberger Berman, dont les encours atteignent 101 milliards de dollars. Le département consacré à la recherche sur les actions internationales comprend 48 professionnels de la recherche, dont 41 analystes seniors ayant en moyenne 19 ans d’expérience.

Hendrik-Jan Boer, Lead Portfolio Manager, déclare : "La mutation rapide de la société et de la technologie entraîne une évolution forte des entreprises et crée une disruption sur toute la chaîne de valeur. Nous constatons une forte croissance de ce que nous appelons les "consommateurs conscients", qui obligent les entreprises et les gouvernements à rendre des comptes, par le biais de leur comportement de consommation, leurs votes aux élections et leur activisme. Cette évolution, associée à des régulateurs actifs mettant en œuvre de nouvelles directives transfrontalières pour traiter les questions ESG, est à l’origine d’une nouvelle vague d’opportunités de qualité pour les investisseurs responsables".

Dik van Lomwel, responsable EMEA et Amérique latine, ajoute : " La forte demande de solutions d’investissement durable est bien présente et l’approche de cette équipe en matière de gestion actions résolument active est intéressante pour les investisseurs à la recherche de stratégies à forte conviction. Ces nouveaux fonds complètent notre offre ESG qui progresse dans toutes les classes d’actifs, qui comprend la dette émergente, le global high yield et les actions japonaises.

Plus de 80 % de nos actifs sous gestion totaux intègrent désormais les facteurs ESG, contre 60 % en 2019. En octobre 2020, nous avons obtenu pour la deuxième année consécutive la meilleure note (A+) dans le rapport d’évaluation des Principes pour l’investissement responsable (PRI) soutenu par les Nations unies, et avons été nommés PRI Leader 2020, une distinction attribuée à moins de 1 % des sociétés de gestion ".

Les fonds Global Sustainable Equity et European Sustainable Equity ont également fait une demande pour obtenir le label « Towards Sustainability » de Febelfin.