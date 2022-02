Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, lance sa stratégie US Large Cap Value en Europe en format UCITS.

Le fonds Neuberger Berman US Large Cap Value est géré par Eli Salzmann et David Levine, deux gérants expérimentés basés à New York, épaulés par une équipe de recherche composée de 38 analystes seniors.

Les actions américaines de type value restant à des niveaux historiquement bas par rapport à leurs équivalents de type growth, l’équipe suit une approche fondamentale, bottom-up et axée sur la recherche afin d’identifier les entreprises américaines sous-évaluées présentant un catalyseur d’appréciation. Tout en évitant les « value traps », les gérants recherchent des actions à la valorisation attrayante dans des secteurs qui ont été privés de capital, et donc privés de capacité.

Eli Salzmann commente : « Alors que certaines incertitudes de l’année dernière se dissipent, il est probable que l’évolution de l’environnement de marché stimule la volatilité, créant ainsi des opportunités au sein de l’espace d’investissement value. Nous pensons que les actions restent la classe d’actifs la plus attrayante à long terme, compte tenu de leur potentiel d’appréciation du capital. »

« Le fonds a bénéficié de son positionnement dans des zones plus cycliques du marché, mais malgré la volatilité, nous sommes restés des investisseurs value disciplinés. Nous continuons à surveiller les valorisations et les opportunités sur les actions compte tenu des récents changements dans les perspectives d’inflation de la Fed et de l’impact que cela aura sur les différentes actions et secteurs de notre portefeuille. »

David Levine ajoute : « Nous pensons que l’expansion inflationniste va se poursuivre ; toutefois, elle sera volatile, son ampleur dépendant en fin de compte de l’agressivité de la Fed face à la hausse de l’inflation. Alors que les valeurs growth avec une duration plus longue se sont redressées depuis que les rendements du Trésor ont atteint leur pic en mars 2021, lorsque les rendements commenceront à remonter, nous pensons que la value est susceptible de se réaffirmer et devrait surperformer le growth à moyen terme. »

Jose Cosio, Responsable Banques Privées et Intermédiaires (hors États-Unis) chez Neuberger Berman, conclut : « Après avoir été largement ignorés ces dernières années, les segments "value" ont commencé à se redresser grâce à la récente accélération de la croissance économique, ouvrant la voie à ce que nous pensons être une reprise pluriannuelle pour ce type d’investissement. Par exemple, les rendements depuis le début de l’année des actions les plus chères de l’indice Russell 1000 ont nettement sous-performé les déciles d’actions les moins chères. Malgré cette surperformance récente, il reste encore beaucoup de terrain à rattraper, avec de nombreuses opportunités d’investissement. »

« Nous sommes ravis que les investisseurs en fonds UCITS aient désormais la possibilité d’accéder à cette stratégie éprouvée et disciplinée, gérée par deux gérants value expérimentés, d’autant que de nombreux clients ne présentent pas actuellement de caractéristiques value dans leurs portefeuilles. »