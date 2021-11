La nouvelle équipe Placement Privé Crédit sera pleinement opérationnelle début 2022. L’équipe sera dirigée par un vétéran du secteur, Frank LaTorraca, qui travaillait précédemment chez Macquarie Investment Management où il était co-responsable de cette classe d’actifs. Deux autres membres de l’équipe, Philip Lee et Nicole Tullo, également en provenance de Macquarie, disposent d’une expérience solide en placements privés.

Lori Cuneo rejoint également l’équipe, après avoir passé près de 20 ans chez JPMorgan à sourcer, structurer et distribuer des placements privés et à établir une position de leader sur le marché dans ce secteur. Lori Cuneo, ainsi que Frank LaTorraca, se concentreront sur le sourcing de clients et la gestion de portefeuille. Chuck Devereux, qui travaillait précédemment chez T. Rowe Price, dirigera les efforts de recherche sur les placements privés. L’équipe sera entièrement intégrée à la plateforme obligataire de Neuberger Berman, qui compte 201 milliards de dollars d’actifs sous gestion, en s’appuyant sur les ressources importantes de la société en matière de recherche, de risque et d’exécutions.

Neuberger Berman est un leader dans les solutions d’assurance avec plus de 200 compagnies d’assurance clientes dans plus de 30 pays, représentant 57 milliards de dollars sur les 437 milliards d’actifs sous gestion de la société. La société propose aux compagnies d’assurance clientes un ensemble de solutions sur tout le spectre des classes d’actifs obligataires ainsi que sur les marchés non cotés. Au niveau mondial, la classe d’actifs des placements privés, qui représente 900 milliards de dollars, a été historiquement dominée par les compagnies d’assurance. Neuberger Berman, en tant que société de gestions indépendante, estime que les clients bénéficieront des relations de confiance de cette nouvelle équipe avec l’industrie et de son leadership sur le marché, construits au cours des deux dernières décennies.

Neuberger Berman s’engage à offrir un accès au marché très large des placements privés en se concentrant sur les opportunités offertes par le crédit aux entreprises, les ABS, le crédit-bail, le financement de projets et d’infrastructures provenant d’un univers d’émetteurs mondial. La société propose un large éventail de stratégies obligataires cotées et non-cotées, y compris la dette privée, les prêts aux consommateurs et aux petites entreprises, les prêts hypothécaires résidentiels privés et les prêts privés européens.

Brad Tank, CIO et Global Head of Fixed Income, déclare : « L’ajout Placement Privé crédit à notre plateforme obligataire mondiale renforce notre objectif de créer les meilleurs portefeuilles personnalisables du secteur en utilisant les marchés cotés et privés. Nous nous réjouissons des contributions à venir de nos futurs collaborateurs. »

Les placements privés sont le plus souvent des émissions à long terme et à taux fixe et ont généralement connu des taux de recouvrement plus favorables par rapport aux obligations publiques. La nature privée de cette catégorie d’investissement peut également offrir une prime de spread par rapport au crédit traditionnel et des avantages structurels, notamment des covenants et une protection contre les calls, qui facilitent la protection contre les baisses et permettent de lier naturellement l’actif au passif. Chaque opportunité d’investissement sera hautement personnalisée par rapport au profil de crédit et au secteur en termes de durée et de structure des engagements.

Jason Pratt, Gérant Senior et Responsable Insurance Fixed Income, explique : « La demande pour cette classe d’actifs continue de croître à la lumière des opportunités de rendement encore faibles et de la volonté des assureurs et autres investisseurs institutionnels d’obtenir une exposition au crédit de haute qualité et une diversification avec des caractéristiques de rendement total plus importantes. Outre les compagnies d’assurance, nous pensons qu’il y aura une demande plus large de la part du marché institutionnel. »

Neuberger Berman gère 437 milliards de dollars d’actifs, dont 201 milliards de dollars sur l’obligataire coté et privé. L’équipe chargée de l’investissement obligataire compte plus de 200 professionnels répartis sur huit sites à travers le monde.