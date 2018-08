Ce partenariat de recherche réunit l’équipe de professionnels basée à Toronto de Neuberger Berman Breton Hill spécialisée dans l’investissement quantitatif et des chercheurs de l’Université de Waterloo, dirigés par les professeurs George Labahn, Yuying Li et Peter Forsyth de l’École d’informatique David R. Cheriton de la Faculté de mathématiques.

« Nous devons continuer à nous développer en gestion quantitative afin de créer des stratégies plus efficaces pour nos clients », souligne Ray Carroll, CIO de Neuberger Berman Breton Hill. « Ce partenariat de recherche nous permet de consolider nos relations avec l’Université de Waterloo, qui nous a toujours fournit des diplômés talentueux à mesure que nous avons développé notre équipe ».

Cette collaboration suivra une approche machine learning afin de résoudre les problèmes de contrôles optimums qui surviennent dans la construction des portefeuilles, les rééquilibrages et la gestion des risques.

Elle permettra également d’aider des étudiants en thèse et en master travaillant sur des projets de recherche pour l’École d’informatique David R. Cheriton de la Faculté de mathématiques ainsi que des étudiants de l’Université de Waterloo, créant ainsi le plus grand programme de coopération éducatif dans le monde.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler avec l’équipe de gestion de Neuberger Berman Breton Hill. C’est l’occasion de confronter les recherches académiques à la gestion des risques financiers plus complexe, à la construction d’un portefeuille, et aux problèmes de rééquilibrages et cela permet aussi à nos étudiants de gagner en expérience dans le véritable monde de l’investissement » souligne Charmaine Dean, Vice-Président de la recherche de l’Université de Waterloo.

L’Université de Waterloo est un centre d’excellence international pour la recherche quantitative et les technologies appliquées. Elle a été reconnue l’Université la plus innovante au Canada sur 26 années consécutives (Maclean), avec le département des sciences informatiques de Waterloo classé au 15ème rang mondial (par U.S News et le World Report Best Global Universities de 2018).

Neuberger Berman Breton Hill, basé à Toronto au Canada, a recours à des études quantitatives et utilise une infrastructure technologique propriétaire, en s’appuyant sur une expérience approfondie des marchés financiers. Les solutions couvrent l’ensemble du spectre de risque et de rendement en mettant l’accent sur les primes de risque alternatives et les solutions multifactorielles couvrant les actions, les devises, les matières premières et les taux.