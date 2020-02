La société de gestion accroît sa présence sur le secteur immobilier grâce à une équipe d’investissement expérimentée

Neuberger Berman, société de gestion indépendante détenue par ses salariés, annonce l’acquisition d’Almanac Realty Investors. Avec Almanac Neuberger Berman renforce ses solutions immobilières, complétant ainsi les stratégies cotées REIT qui représentent 1,8 milliard de dollars, dont 2 fonds UCITS, les transactions secondaires de capital-investissement immobilier et les titres de crédit hypothécaire cotés et non-cotés.

Almanac a été fondée en 1981 en tant que branche immobilière de Rothschild et est devenue une société indépendante en 2007. La principale stratégie d’Almanac consiste à investir dans des sociétés foncières indépendantes à la recherche de capitaux pour alimenter leur croissance. Elle a engagé plus de 5,5 milliards de dollars de capital de croissance dans 44 foncières cotées et non-cotées, s’associant à des propriétaires et des opérateurs immobiliers établis de taille moyenne qui disposent d’un avantage concurrentiel unique sur leurs marchés de niche notamment dans l’industrie, les bureaux, le commerce de détail, le résidentiel et l’hôtellerie en Amérique du Nord. Nous pouvons citer comme exemple Mack Real Estate Group, RXR Realty, CA Ventures, Slate Asset Management, ReNew Senior Living et Westcore Properties, entre autres.

Almanac opérera comme une plateforme d’investissement indépendante au sein de Neuberger Berman. Le groupe continuera à être dirigé par son Directeur Associé, Matthew Kaplan, et par ses Associés et les membres de son comité d’investissement : Pike Aloian, Justin Hakimian, Josh Overbay et Andrew Silberstein. Le comité d’investissement d’Almanac sera élargi pour inclure David Haltiner, directeur d’investissement qui travaille pour Almanac depuis 2008, et cette équipe dirigeante continuera à être décisionnaire en matière d’investissement pour les stratégies développées par Almanac. Tous les employés de la société rejoindront par ailleurs Neuberger Berman.

« L’immobilier non-coté est une classe d’actifs importante. Cela fait dix ans que nous sommes à la recherche du bon partenaire en la matière et nous sommes ravis du résultat. Nous respectons profondément l’équipe d’Almanac en tant qu’investisseurs, mandataires et professionnels et nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre entreprise », déclare George Walker, CEO de Neuberger Berman.

Matthew Kaplan, Directeur Associé d’Almanac, ajoute : « Cette opération représente la prochaine étape pour nos clients et notre équipe. Nous sommes impressionnés par la culture du partenariat chez Neuberger Berman et par son souci unique d’alignement des intérêts avec les clients. Notre équipe et nos clients bénéficieront des ressources de recherche de Neuberger Berman, de son excellence en matière d’ESG et de data science, de ses capacités en relation clientèle et de sa réflexion stratégique. »

Berkshire Global Advisors a opéré en tant que conseiller financier d’Almanac Realty Investors dans le cadre de cette opération. Ardea Partners a conseillé Neuberger Berman. Les conditions ne sont pas communiquées.