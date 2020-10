Netwrix, fournisseur de cybersécurité qui simplifie la sécurité des données, annonce aujourd’hui que TA Associates (« TA »), un fonds d’investissement mondial de premier plan, a opéré un investissement majoritaire dans la société. TA, en collaboration avec l’équipe de direction, prévoit d’accélérer la croissance de Netwrix alors que l’entreprise vise à élargir son portefeuille de solutions de sécurité des données simples à utiliser par ses clients et ceci à l’échelle mondiale. Les membres exécutifs de Netwrix et l’investisseur actuel, Updata Partners, investiront aux côtés de TA et conserveront une part significative dans la société. Les modalités financières de la transaction n’ont pas été divulguées.

« Netwrix est ravie de travailler aux côtés de TA alors que nous entrons dans notre prochaine phase de croissance, déclare Steve Dickson, PDG de Netwrix. Le partenariat avec TA va permettre à Netwrix d’accéder à un niveau supérieur, avec des capacités d’acquisition et d’intégration globales, mais aussi à une expérience approfondie sur les marchés des logiciels de sécurité et d’applications horizontales, ce qui, selon nous, nous positionnera dans une substantielle dynamique de croissance. »

Bien qu’il soit capable de répondre aux besoins uniques des grandes entreprises, le modèle Netwrix est idéal pour le marché intermédiaire, qui englobe les organisations de 500 à 10 000 employés. Ce segment, mal adressé, a besoin de solutions de sécurité des données simples à opérer pour répondre aux préoccupations croissantes en matière de sécurité et de protection de la vie privée. Jusqu’à récemment, les réglementations gouvernementales, comme la loi Sarbanes-Oxley aux Etats-Unis, ne s’appliquaient qu’aux grandes entreprises. Toutefois, avec le nombre croissant de lois sur la protection de la vie privée, comme le RGPD et le CCPA, les organisations de toutes tailles, y compris les entreprises de taille intermédiaire, doivent prendre la sécurité des données très au sérieux.

« Grâce à ses produits puissants, faciles à utiliser et à son modèle rationnel, Netwrix est devenu l’un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité des données pour le marché des entreprises intermédiaires, confie Michael Libert, senior vice-président chez TA Associates. Netwrix possède une solide expérience en matière de sécurité, d’audit et de mise en conformité, et compte plus de 7 000 entreprises clientes qui bénéficient de sa valeur ajoutée. »

« Compte tenu de la croissance continue du marché mondial de la sécurité des données, nous voyons de nouvelles opportunités pour Netwrix, ajoute Harry Taylor, directeur général de TA Associates. Nous sommes heureux de nous associer à l’équipe de direction de Netwrix, aux côtés d’Updata Partners, et de collaborer à la croissance continue et rentable de l’entreprise. »

« Cela a été un plaisir de travailler avec l’équipe de Netwrix au cours des trois dernières années et d’aider à la croissance impressionnante et fructueuse de l’entreprise », confie Jon Seeber, associé principal chez Updata Partners. Avec ce que nous estimons être des produits et services de qualité supérieure, Netwrix est devenu un fournisseur précieux en matière de sécurité et de mise en conformité. Nous sommes heureux d’accueillir TA en tant qu’investisseur et de poursuivre notre partenariat avec Netwrix.

Michael Libert, Harry Taylor et Amit Jain de TA Associates ainsi que deux administrateurs indépendants, Dan Mayleben, directeur général de 2ndWave Software, et Matt Dircks, directeur général de BeyondTrust, rejoignent le conseil d’administration de Netwrix où siègent déjà Jon Seeber d’Updata Partners, le directeur indépendant Brian Turner et Steve Dickson de Netwrix.