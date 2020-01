Neoen et son partenaire Electricidade de Moçambique ont atteint le closing financier et lancé la construction de « Central Solar Metoro », une centrale photovoltaïque de 41 MWc localisée dans le nord du Mozambique. Metoro est l’un des premiers projets de production indépendante d’énergie solaire au Mozambique à atteindre un closing financier et contribuera à améliorer l’accès à l’électricité verte dans un pays marqué par un faible taux d’électrification.

La centrale, dont la mise en service est prévue pour fin 2020, injectera son électricité au niveau de la principale sous-station de transport - distribution de la région nord du Mozambique, à Metoro (district d’Ancuabe). Elle viendra alimenter le réseau national, renforçant en particulier le réseau électrique des Provinces de Cabo Delgado et Nampula, aujourd’hui au cœur du développement industriel du pays. Cette initiative marquera un pas en avant dans le cadre du programme gouvernemental Énergie pour tous (« Energia para todos »), qui vise à donner à l’ensemble de la population du Mozambique l’accès à l’électricité d’ici 2030.

Le projet représente un investissement de 56 millions de dollars, dont 40 millions de dette apportée par Proparco et sa société mère l’Agence Française de Développement.

Clifford Chance a conseillé les prêteurs, l’Agence Française de Développement et Proparco, sur le financement de ce projet avec une équipe composée de Delphine Siino Courtin (associée), Jan Burger (avocat senior) et Alexandre Nasr (avocat), accompagnés d’André de Sousa Vieira (avocat senior) sur les aspects de droit mozambicain. Le bureau de Londres est intervenu sur les aspects de construction avec une équipe dirigée par Edward Bretherton (avocat senior) et Tom Ward (avocat).