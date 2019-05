Ce parc solaire résulte de la fusion des projets La Puna (107 MWc) et Altiplano (101 MWc) qui ont été remportés lors des appels d’offres RenovAr 1 et RenovAr 2. La centrale sera directement connectée au réseau haute tension argentin et commercialisera l’électricité produite auprès de l’opérateur national CAMMESA. La durée des contrats d’achat est de 20 ans. Elle sera construite dans le cadre d’un contrat clé en main par Altiplano Solar GenSun TSK, consortium franco-espagnol formé par les entreprises GenSun et TSK. Les trackers, les câbles et les équipements haute tension de la centrale seront fournis par des partenaires français. La centrale comportera également un contenu industriel argentin important. Altiplano 200 représente un investissement total, hors coûts de financement, de 234 millions de dollars US.

Il sera financé par deux tranches de dette senior sans recours. Proparco, DEG et ICCF apporteront la première tranche ; Société Générale et KfW la seconde. Cette dernière est couverte à hauteur de 95% par une garantie crédit acheteur de BPIAE. Il s’agit de l’une des premières centrales solaires photovoltaïques au monde à bénéficier de ce type de financement. Par ailleurs, Altiplano 200 bénéficiera d’une garantie de 76 millions de dollars US apportée par la Banque Mondiale.

Astris Finance, White and Case, Martinez de Hoz y Rueda, Artelia, Filhet-Allard, PricewaterhouseCoopers, EOS Energia et Ester ont conseillé Neoen. Clifford Chance, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, GAdvisory, Mercados Energeticos, Indecs, et Mazars ont conseillé les prêteurs.

Emmanuel Pujol, directeur régional de Neoen en Amérique du sud, déclare : « Située à 4.000 mètres d’altitude, au cœur de l’Altiplano argentin, Altiplano 200 bénéficie de l’un des meilleurs ensoleillements au monde. La construction de cette centrale aura de nombreuses retombées positives. En particulier, 450 emplois locaux seront créés au pic de la construction, dont la majorité reviendra aux communautés indigènes de la région qui seront formées par Neoen. La clôture du financement et le lancement de la construction de notre centrale démontrent l’engagement et la créativité des équipes de Neoen. Nous sommes fiers de franchir cette étape-clé ».

Xavier Barbaro, président - directeur général de Neoen, conclut : « L’Argentine possède un formidable potentiel en termes d’énergie renouvelable, et a su mettre en place une politique incitative pour favoriser les investissements étrangers dans ce type de projet. Avec la clôture de ce financement innovant et le lancement de la construction d’Altiplano 200, Neoen matérialise son implantation dans ce pays, et montre sa capacité à y produire une électricité verte, compétitive, et fiable. Nous remercions vivement nos partenaires industriels, notamment GenSun et TSK, ainsi que nos partenaires financiers : BPIAE, Proparco, DEG, ICCF, Société Générale et KfW qui financent l’intégralité de la dette senior et permettent à ce projet de devenir réalité ».

Société Générale a agi en tant que Global Agent et Mandated Lead Arranger (MLA) de l’opération. Les capacités de la Banque en matière de conseil & de structuration, ont été clé pour accompagner Neoen dans la mise en place de cette opération à impact positif.

Hacina PY, Responsable Mondiale du Financement Export chez Société Générale a déclaré : « C’est un projet solaire d’envergure, réalisé avec de grands acteurs du secteur. Société Générale est fier de contribuer au développement durable en apportant une solution financière innovante qui allie connaissance régionale, expertise en financement de projets et capacité en matière de financement export. »