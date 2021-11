Sienna Investment Managers (« Sienna ») et Acofi Gestion annoncent ce jour être entrés en négociation exclusive en vue de l’acquisition d’Acofi auprès de certains de ses actionnaires actuels (Groupe La Française et associés non dirigeants). A l’issue de cette opération, Sienna serait seul actionnaire de contrôle d’Acofi aux côtés de ses associés.

Acofi apporterait à Sienna Investment Managers un savoir-faire reconnu dans le financement des actifs réels notamment dans le domaine de la dette privée corporate, immobilière et ENR, tout en bénéficiant des synergies liées à l’ancrage européen de Sienna Investment Managers et du support de GBL en tant que sponsor stratégique.

Pour Sienna Investment Managers, déjà présent dans l’immobilier et le private equity (en direct et au travers de fonds de fonds) ainsi que dans la gestion liquide (sous réserve de la réalisation de l’acquisition de MHGA), cette nouvelle acquisition répondrait pleinement à sa stratégie de construction d’un leader européen de la gestion alternative, en lui permettant de compléter son offre existante sur une classe d’actifs en croissance forte.

D’après Thibault de Saint Priest, CEO d’Acofi : « La perspective de rejoindre la plateforme multi-stratégies de Sienna, animée d’une dynamique puissante et d’une grande ambition, est très enthousiasmante. Prolongeant le chemin déjà accompli en matière de financement direct de l’économie, cette nouvelle étape du développement d’Acofi va permettre à son équipe d’élargir son offre de fonds de dettes privées tout en amélioration encore la qualité de service auprès des investisseurs. S’appuyant sur la grande complémentarité des équipes de Sienna et d’Acofi qui partagent de fortes valeurs communes, les Managers d’Acofi sont très désireux de mettre leur expertise et leur engagement au service de la réussite du projet d’entreprise de Sienna. »

D’après Pedro-Antonio Arias, CEO de Sienna Investment Managers : « Déjà engagés dans des processus de rapprochement avec des sociétés de gestion expertes dans d’autres domaines, nous allons démontrer notre capacité d’intégration au service d’une plateforme alternative globale, offrant une exposition à des classes d’actifs attrayantes sous la forme et dans la structure que les investisseurs recherchent. »