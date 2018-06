Fondé en 2008 à partir de la marque Shark, le Groupe 2RH conçoit et fabrique des équipements de protection pour la moto et les sports d’hiver. Ces équipements, en accord avec la stratégie innovante et l’esprit de l’entreprise, répondent aux plus hauts niveaux d’exigence en termes de performance et de sécurité. 2RH compte plus de 600 collaborateurs et dispose de 3 sites de production en France et à l’étranger (Portugal, Thaïlande). Le Groupe réalise aujourd’hui plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’étranger, principalement en Europe, le premier marché mondial, où le Groupe fait partie des leaders de l’industrie.

Naxicap a repris le Groupe 2RH avec son management emmené par Patrick François en 2015 ; depuis lors, le CA a presque doublé et les performances extra financières se sont remarquablement accrues sur leur périmètre organique. La croissance externe réalisée sur Cairn en 2016 ouvre la voie à une verticale Outlook elle aussi centrée sur une sécurité des produits sans concessions qui correspond parfaitement aux valeurs des marques du Groupe.

Naxicap avait déjà été actionnaire de Shark de 1997 à 2004 auprès de ses fondateurs ; l’entreprise a connu par la suite des difficultés importantes de 2008 à 2011 date à laquelle Patrick François le dirigeant actuel a été appelé pour son retournement. La rationalisation des productions, la segmentation des gammes et l’expansion géographique ciblée qu’il a pu mettre en œuvre ont permis au Groupe de redevenir le fleuron industriel que l’on connaît.

Angèle Augier, Membre du Directoire – Naxicap Partners : « Nous avons souhaité poursuivre l’aventure car l’exigence opérationnelle quotidienne, l’ambition moyen terme des dirigeants du Groupe et les opportunités qui se présentent nous rendent confiants quant à l’exécution du plan de croissance. L’expansion européenne sur des add-on est à portée de main et Eurazeo PME nous offre une ouverture complémentaire sur les Etats-Unis. »

Patrick François, Président de 2RH Group : « Nous nous félicitons de la perspective d’un accompagnement d’Eurazeo PME, actionnaire de long terme, afin d’accélérer notre développement. La présence d’un investisseur professionnel supplémentaire tel qu’Eurazeo PME à nos côtés nous permet d’envisager sereinement de nouvelles opportunités de croissance externe à l’échelle européenne et même mondiale. »

Erwann Le Ligné, Directeur Associé – Membre du Directoire d’Eurazeo PME : « Nous avons été enthousiasmés par l’équipe dirigeante et par la qualité de la croissance d’un Groupe aux fondamentaux solides. Eurazeo PME souhaite soutenir 2RH Group dans son ambition d’un doublement de taille d’ici 5 ans notamment par le soutien de l’innovation mais aussi par une accélération du développement international, notamment à travers des opérations de croissance externe. »